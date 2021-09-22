Lisan Eş Anlamlısı – Lisan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dil bilgisi derslerinin olmazsa olmaz konusu eş anlamlı kelimler gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Lisan kelimesinin eş anlamlısı da özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez rastlanılmıştır. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan bu kelime grupları "Lisan Eş Anlamlısı Nedir?" gibi sorularla gündeme taşınıyor. İşte Lisan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelimeler bilindiği üzere yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükleri tanımlamaktadır. Bu konuda birçok farklı örnek bulunurken genel olarak Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenlidir.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Lisan"dır. Lisan kelimesinin tek eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu da "Dil"dir.

LİSAN EŞ ANLAMLISI

Lisan kelimesinin eş anlamlıları

Dil

Doktor Eş Anlamlısı – Doktor Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?