Lisansüstü Ne Demek? Lisansüstü Eğitim Nedir, Yüksek Lisans İle Aynı Mı, Kimler Yapabilir ve Nasıl Yapılır?

Her yıl milyonlarca öğrencinin başvurduğu lisansüstü eğitim son günlerde yeni mezunların gündeminde yer alan konulardan birisi. Üniversite eğitimlerini başarıyla sonuçlandıran bireylerin bir kısmı, akademik kariyeri seçerek yüksek eğitim programlarına başvurmaktadır. Bahsi geçen bu yüksek eğitim programlarından birisi de lisansüstü eğitimdir. Peki, lisansüstü ne demek? İşte detaylı yanıtlar...

Lisansüstü Eğitim Nedir, Nasıl Yapılır?

Lisans yani 4 yıllık üniversite bölümlerinin tamamlamasının ardından, akademik kariyer ve eğitim seviyesini yükseltmek için görülen eğitime lisansüstü eğitim adı verilmektedir. Lisansüstü eğitim aynı zamanda yüksek lisans eğitimi olarak da geçmektedir.

Lisansüstü eğitim programına geçmek isteyen öğrenciler mutlaka 4 yıllık bir üniversite bölümünden mezun ve ALES sınavından geçer not almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bunların yanında lisansüstü eğitim programına katılmak istenilen üniversitenin mülakatında başarılı olmak ve yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gereklidir. Lisansüstü eğitim yüksek lisans programı ile aynı olduğu için tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Ülkemizde devlet üniversitelerinde tezli lisansüstü ücretsizdir, ancak tezsiz yüksek lisans yani lisansüstü eğitim belli bir ücrete tabi olabilir.