Lise diploması nasıl alınır? E-devlet lise diploması alma işlemi

Lise diplomasının nasıl alınacağı yeni mezun olan öğrenciler için önemli bir sorudur. Öğrenciler büyük heyecanla diplomalarına kavuşmayı beklerler. Lise diplomasını almak oldukça kolay ve zahmetsizdir. İşte, lise diploması almaya dair merak edilenler…

AÇIK LİSE DİPLOMASI ALMA

Açık lise mezunlarının en merak ettiği konulardan biri de açık lise diplomasının nasıl alındığıdır. Açık lise diploması Halk Eğitim Merkezleri üzerinden alınmaktadır. Mezuniyet belgeleri mezun olduktan 2-3 ay sonra Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderildiğinden dolayı diploma alacak mezunların ilgili tarihlerde belgelerini almaya gitmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrenci kendisi diplomasını alamayacaksa alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgeleri de yine ilgili kurum olan Halk Eğitim Merkezi'nden alınacaktır.

Açık öğretim diplomaları ayrıca e-devlet üzerinden de alınmaktadır. Sisteme giril yaptıktan sonra arama butonuna Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama yazarak da belgenizi elde edebilirsiniz.

LİSE DİPLOMASI NASIL ALINIR?

Lise diplomaları e-devlet üzerinden rahatlıkla alınabilmektedir. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi sorgulama" yazıp lise belgenizi çıktı alarak elde edebilirsiniz. 2008 yılı öncesi mezun olan öğrencilerin e-devlette belgeleri mevcut olmadığından dolayı bu öğrencilerin direk olarak mezun oldukları okula giderek lise diplomalarını almaları gerekmektedir.

LİSE DİPLOMASI ÖRNEĞİ

Lise diplomalarının aslı aşağıdaki gibidir.

E-devlet üzerinden alınan lise diploması örneği aşağıdaki gibidir.

LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLİR?

Lise 'den mezun olan öğrencilerinin en heyecan duyarak bekledikleri şey de diplomalardır. Peki, lise diploması ne zaman verilir?

Lise diplomaları genellikle 1-2 ay içerisinde okul müdüriyetinin elinde olur. O süre zarfından sonra öğrenciler diplomalarını okullara giderek bizzat alabilirler.

LİSE DİPLOMASI NE İŞE YARAR?

Eğitimde bir basamak daha atlayabilmek için lise diploması önemlidir. Lise diploması üniversite okuyabilmenin ön şartıdır. Lise diploması olmayan hiçbir öğrenci üniversite okumaya hak kazanamaz. Lise diploması çalışma içinde oldukça önemlidir. Özellikle birçok şirket en az lise mezunu olma şartı istemektedir. Ayrıca lise mezunu olmak çalışılan işte ücreti belirleyen de bir durumdur. Lise mezunu olanlar olmayanlardan daha fazla ücret almaktadır.

LİSE DİPLOMASI KAYBOLDU İSE NE YAPILIR?

Lise diploması kaybolursa yapılması gereken ilk iş mezun olduğunuz okula belgenizin kaybolduğunu ve tekrar çıkartmak istediğinize dair bir dilekçe bırakmanız gerekmektedir. Ancak yeniden bir diploma çıkartma işlemi gerçekleşmemektedir. Bunun yerine mezuniyet belgesi verilmektedir. Bu belge de diploma ile aynı işlevi görmektedir. Yine okula gitmek yerine e-devletten de mezuniyet belgenizi çıkarabilmeniz mümkündür.