Zorunlu eğitim kısalacak mı? MEB’in hazırladığı rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu: 2+2 sistemi geliyor! İşte merak edilen detaylar...
4 yıllık zorunlu lise eğitiminin revizyon çalışmalarında sona gelindi. Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre; Yeni modele göre lise eğitimi iki aşamaya ayrılacak. Öğrenciler ilk 2 yılı tamamladıklarında temel lise diploması alabilecek, isteyenler ise kalan 2 yılda alan bazlı mesleki veya akademik yönlendirmeye dayalı eğitim görebilecek.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığını ve hazırlanan değerlendirme raporunun Başkan Erdoğan'a arz edildiği belirtildi.
Lise modeli değişiyor! 2+2 geliyor:
4 yıllık zorunlu lise eğitiminin revizyon çalışmalarında son durum...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son 2 yıldır Türkiye ve dünya kamuoyundaki bu konuda yaşanan tüm tartışmaları takip ederek uluslararası uygulamaların Türkiye ile karşılaştırmalı analizlerini yaptı, eğitim dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer eğitim paydaşları ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirdi.
ABD, İngiltere, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde lise eğitimi ya zorunlu değil ya da en fazla 16 yaşına kadar. Bu yaşa gelen çocuklar proje ve çalışmalarıyla başta Oxford olmak üzere dünyanın en saygın üniversitelerine başvuru yapabiliyor. Türkiye'de ise çocuklar bu yaşta liseye başlıyor. 4 yıl zorunlu lise eğitimi alan bir öğrenci haftalık ortalama 40 ders saati süresince derslere katılmak zorunda. Bu da günde 7-8 saat ders almak anlamına geliyor. Teknolojinin dünyayı şekillendirdiği bir dönemde öğrencileri neredeyse tüm gün sınıfta tutmak hem yaratıcılığa ket vuruyor hem de okuldan soğumalarına neden oluyor.