Zorunlu eğitim kısalacak mı? MEB’in hazırladığı rapor Başkan Erdoğan’a sunuldu: 2+2 sistemi geliyor! İşte merak edilen detaylar...

İLK 2 YIL ZORUNLU

MEB'in hazırladığı rapor pazartesi günü yapılması beklenen kabine toplantısında sunulacak. 4 yıllık zorunlu eğitimin neden olduğu aksaklıklar, dünyadaki örnekler ve model önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine anlatılacak. Yeni model önerisinde 2+2 modelinin ön plana çıkacağı öğrenildi. Yeni modele göre lise eğitimi iki aşamaya ayrılacak.

Öğrenciler ilk 2 yılı tamamladıklarında temel lise diploması alabilecek, isteyenler ise kalan 2 yılda alan bazlı mesleki veya akademik yönlendirmeye dayalı eğitim alabilecek. Sistem lise eğitimini doğrudan 2 yıla indirmeyi değil 4 yıllık yapıyı iki ayrı kademeye bölmeyi hedefliyor. Amaç, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemek, ders yükünü hafifletmek ve sınav odaklı sistemi dönüştürmek.