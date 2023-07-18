Lise tercihleri için son gün uyarıları

1 milyon 200 binden fazla 8'inci sınıf mezunu öğrencinin 3 Temmuz'da başlayan lise tercihleri için bugün son gün. Tercih işleminde bulunmayan öğrencilerin kayıtları açık liseye düşecek. Yerleştirme sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. 24-28 Temmuz tarihleri arasında da yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak.Lise tercihinin birçok açıdan oldukça kritik olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Lise dönemi 'Yanındaki 5 kişi senin hayatını belirler' sözünün en çok karşılık bulduğu dönemdir. En belirgin kişilik özelliklerimizin, tüm hayatımız boyunca izini taşıyacağımız kimliğimizin inşa dönemi olduğundan bir insanın hayatında en kritik tercih süreci de lise tercihleridir" dedi. Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrencilere ve velilere tercihin son günü için şu uyarılarda bulundu:Okul seçeneklerimizi "yabancı dil eğitimi, sosyal kulüpler, okulun öğrencinin üniversiteye hazırlık sürecinde nasıl bir katkı sağlayacağı" gibi başlıklar üzerinden kategorize ederek belirlemeliyiz. Bu okullardan mezun olanlar bir sonraki aşamada neler yapmış, neler başarmış bunları araştırmalıyız, genel profilin mezun olduktan sonra neler yaptığını araştırarak gelecekteki hedeflerimize yönelik okulları sıralamalıyız.Dünyaya baktığımızda ara eleman arayışının her geçen gün arttığını ve mesleki eğitimin önem kazandığını dile getirebiliriz. Sadece fen ve Anadolu liselerine odaklanmak yerine, iyi bir lise tercihini mesleki yönden geleceğinizi şekillendireceğiniz meslek liseleri özelinde de yapabileceğinizi unutmayın.Eğitim serüveninde her öğrenciyi aynı hedeflerle, aynı eğitimlerle geleceğe hazırlamak doğru olmayabiliyor. Öğrencileri yakından tanımak ve doğru yönlendirmek başarılı bir gelecek planı hazırlamak açısından doğru adım olacaktır, meslek liseleri de bu anlamda öğrencilerimiz için seçim olabilir.Önceliklolarak LGS ile öğrenci alan liselerde yerleştirmeler yapılacak. LGS ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler, önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak.Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar, hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler. LGS ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder. Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler, yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır.İlknakil başvuruları 31 Temmuz 2023 Pazartesi açıklanacak. Aynı kurallar çerçevesinde 31 Temmuz-4 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2. nakil tercih başvuruları alınacak. Başvuru sonuçları 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü açıklanacak. Bu süreçte de herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşememiş olan öğrenciler için 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Uygun olan okulların boş kalan kontenjanlarına öğrenciler yerleştirilecek.Öğrencilerin son zamanlardayöneldiği açıklise sürecinin doğru birseçim olmadığını dile getirebiliriz.Öğrencilerin örgüneğitime devam etmesine engelbir durum yoksa lise tercihi yapılmalıdır.Çünkü okul sadece bilgi alınanbir yer değil, akademik, fiziksel veduygusal gelişimi destekleyen, sosyalleşmeyisağlayan bir alandır.