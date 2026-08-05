Lise yerleştirme sonuçları açıklanıyor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapan yaklaşık 1 milyon öğrencinin heyecanlı bekleyişi bugün sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 LGS yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanları ilan edecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için ilk nakil başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta, ikinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.