Liseler arası maçta üzen görüntü: Gol sevincini Nazi selamıyla kutladılar

LİSEDEN AÇIKLAMA: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Üskadar Amerikan Lisesi konuyla ilgili duyuru yayımladı. Duyuruda şunlar yer aldı: "1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında, bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz.

Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz.

Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp, üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız.

Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KONU TAKİBİMİZDE



Türkiye Yahudi Toplumu da ise sosyal medya hesabından"Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" açıklaması yaptı.

DİSİPLİN CEZASI VERİLMELİ



Konuyla ilgili SABAH'a değerlendirmelerde bulunan çocuk ve ergen psikologları olayın bir akran zorbalığı olduğunu ve disiplin cezası gerektirdiğini belirtti. Öğrencilerin ergenlik döneminde olduğunu ve bu dönemde edinilen tutum ve davranışların kalıcı olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar ''Bu çocuklarla mutlaka psikologların görüşmesi gerekir. Yapılan davranış son derece yanlış ve yıkıcı. Almanya'da Naziler tarafından yapılan ve tarihe 'insanlık suçu' olarak geçen soykırımın sonuçlarının detaylı bir şekilde bu öğrencilere anlatılması gerekiyor'' diye konuştu.