Liselerde 6 bin 344 boş kontenjan

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında iki kez yapılan lise nakil uygulamaları önceki gün sona erdi. 16 Ağustos tarihine kadar boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ya da ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki hangi tür liselerde boş kontenjanlar oluştu? İlk merkezi yerleştirmelerin ardından fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde boş kontenjan yoktu. Anadolu liselerinde ise 146 boş kontenjan oluşmuştu. Ancak kayıt değişikliği nedeniyle bazı okullarda boşluklar olmaya başladı. İkinci nakil döneminin ardından sınavla girilen okullarda binlerce boş kontenjan oluştu. Türkiye genelindeki fen liselerinde kontenjan tamamen dolduruldu ancak Anadolu liselerinde 257 boş kontenjan var. Sosyal bilimler liselerindeki boş kontenjan sayısı ise 3. En çok kontenjan boşluğu ise Anadolu teknik programı uygulayan liselerde. İkinci nakil uygulamasından sonra bu liselerde 2 bin 740 boş kontenjan oluştu. Anadolu imam hatip liselerinde ise boş kontenjan sayısı 1788 olarak açıklandı. LGS puanıyla öğrenci alan liselerde toplam 6 bin 344 boş kontenjan var. İl ve ilçe komisyonlarınca yapılacak nakil uygulamalarının sonuçları 18 Ağustos'ta açıklanacak. Bu komisyonlarda da yerleşemeyen öğrenciler açık liseye kaydolacak.Türkiye'nin en köklü liselerinin olduğu megakent İstanbul'da fen liselerinin yanı sıra ikinci nakil döneminde Anadolu liselerinin tamamının kontenjanları doldu. İstanbul'da boş kontenjanlar mesleki teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde mevcut. Örneğin moda tasarım teknolojileri alanında eğitim veren İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12 boş kontenjan var. İkinci nakil dönemi sonrası taban puanı 193 olan ve pazarlama ve perakende alanında eğitim veren Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de 12 boş kontenjan bulunuyor. Benzer bir tablo başkent Ankara'da var. Ankara'da LGS puanıyla öğrenci alan fen ve Anadolu liselerinde kontenjanların tamamı doldu. Az sayıda Anadolu imam hatip liselerinde kontenjan boşlukları var. En çok kontenjan ise bu ilde de mesleki ve teknik eğitim liselerinde. İzmir'de Anadolu ve fen liselerinin tamamı doldu.Anadolu liselerindeki boş kontenjanlar genellikle daha küçük ilçelerde birer ya da ikişer şekilde dağılım gösteriyor. Örneğin Sivas'ın Kangal ilçesindeki Koç Anadolu Lisesi'nde 1, Tokat'ın Artova ilçesindeki Artova Anadolu Lisesi'nde de 1 boş kontenjan var. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi'nde 47, Adana Çukurova'daki Adana Kız Lisesi'nde 71 boş kontenjan bulunuyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde ise toplam 39 boş kontenjan var.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ikinci nakil uygulaması yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların taban puanlarını da açıkladı. Türkiye genelinde 4 lise, 500 taban puanla kayıtlarını tamamladı. Galatasaray ve İstanbul Erkek liseleri şampiyonları toplayarak 500 tam puanla kayıtlarını tamamlamıştı. İkinci nakil döneminde ise Almanca Kabataş Erkek Lisesi 500 tam puana ulaştı. Genel puanı 488 olan Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi ikinci nakil döneminde rekor kırarak 500 taban puanına ulaştı.