Liselerde hedef temelli eğitim başlıyor

12'nci sınıf öğrencilerinin akademik gelişimlerini desteklemek, kariyer planlamalarına katkı sunmak ve üniversite hazırlık süreçlerinin güçlendirmek için bu yıl ilk kez "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi verilecek. Okul idareleri tarafından öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak ders, haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

HANGİ DERSLER OLACAK?

"Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersinin içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi alan dersleri yer alacak. Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saat ayrılabilecek. Ders sayesinde öğrenciler, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaşadıkları tüm öğrenme eksikliklerini giderebilecek ve önceki yıllarda edinilmesi gereken ancak çeşitli nedenlerle kazanılamayan bilgi ve becerilerin sistemli bir şekilde telafi edilmesi sağlanacak.