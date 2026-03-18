Liseli gençler Asya’da geleceği keşfetti

BİLFEN Liseleri öğrencileri, Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen akademik keşif programıyla geleceğin teknolojilerini yerinde deneyimledi. Yaklaşık 130 öğrencinin katıldığı program, yalnızca bir gezi değil yapay zekâdan nörobilime uzanan kapsamlı bir öğrenme sürecine dönüştü. Programın en önemli durağı Tokyo Üniversitesi oldu. Öğrenciler burada yapay zekâ, veri bilimi ve nörobilim alanında çalışan akademisyenlerle bir araya gelerek hem teorik hem de uygulamalı bilgiler edindi. Özellikle yapay zekânın etik kullanımı ve insan beynine yönelik araştırmalar, gençlere yeni bir perspektif sundu. Programın Güney Kore bölümünde ise Samsung Innovation Museum, Hyundai Motor Studio ve Seul Üniversitesi ziyaret edildi. Öğrenciler robotik sistemlerle etkileşim kurarak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdü. Bu uluslararası deneyim, öğrencilerin akademik birikimini güçlendirirken küresel vizyonlarını da geliştirdi.