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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Liseliler hukuk okuyacak

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Liseliler hukuk okuyacak
Öğrencilerin adalet, hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma, çağın sosyal, ekonomik, politik ve hukuki sorunları hakkında bilgi edinme gibi becerilere sahip olabilmesi için Temel Hukuk Bilgisi dersi lise müfredatına girdi. Lise 10, 11 ve 12'nci sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere seçmeli ders olarak okutulacak. "Temel Hukuk Bilgisi" dersiyle öğrenciye hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmak amaçlanıyor. Dersin programı yazılırken, 'hakkaniyet, sorumluluk, yasallık, uzlaşı, muhakeme' alan becerileri esas alındı.
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Liseliler hukuk okuyacak
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