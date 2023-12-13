Liseliler hukuk okuyacak

Öğrencilerin adalet, hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma, çağın sosyal, ekonomik, politik ve hukuki sorunları hakkında bilgi edinme gibi becerilere sahip olabilmesi için Temel Hukuk Bilgisi dersi lise müfredatına girdi. Lise 10, 11 ve 12'nci sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere seçmeli ders olarak okutulacak. "Temel Hukuk Bilgisi" dersiyle öğrenciye hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmak amaçlanıyor. Dersin programı yazılırken, 'hakkaniyet, sorumluluk, yasallık, uzlaşı, muhakeme' alan becerileri esas alındı.