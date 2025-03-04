Liselilerden çevre dostu proje

Liseli öğrenciler pazar yerleri ve marketlerde çöpe atılan bitkisel atıkların çevreye verdiği zararlara odaklanarak organik atıkların geri dönüşümünün önemine vurgu yapan bir proje hayata geçirdi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) yürüttüğü "Young Reporters of the Environment" (Çevrenin Genç Sözcüleri) programına katılan Bilfen Anadolu Lisesi ve Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri "Doğa iyileşirse dünya gelişir" sloganıyla yola çıktı. Bitkisel atıkların kontrolsüzce doğaya bırakılmasının ekosistem üzerindeki tehditlerini fotoğraflar, makaleler ve bir video ile belgeleyen öğrenciler, bu atıkların geri dönüştürülmesinin yalnızca çevresel sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal faydalar sağlayan bir fırsat olduğunu ortaya koydu. Öğrenciler, projeyi daha da derinleştirmek için Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Semerci ile bir röportaj gerçekleştirdi.