Liselilere 19 kitaplı öğrenme desteği
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), UNICEF iş birliğiyle 9 ve 10'uncu sınıflar için 10 branşta 19 kitaptan oluşan "Bireysel Öğrenme Etkinlikleri" seti hazırladı. Öğrencilerin kendi hızlarında çalışmalarına imkân tanıyan kitaplar, özellikle hastalık, doğal afet ve devamsızlık nedeniyle oluşan öğrenme kayıplarını gidermeyi hedefliyor. Beş aşamalı etkinliklerle öğrenciler eksiklerini belirleyip bilgilerini pekiştirebilecek. Kitaplara MEBİ ve OGM Materyal platformlarından ücretsiz erişilebilecek.
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