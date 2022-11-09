Lisyantus Çiçeği Anlamı - Lisyantus Çiçeğinin Anlamı Nedir, Ne İfade Eder?

Dünyada yaygın olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin sıcak güney bölgelerinde, Güney Amerika'da ve Meksika'da yetiştirilir. Lisyantus'un kendine özgü özellikleri vardır. Eustoma ve Gentianaceae familyasına ait otsu, bir veya iki yıl ömrü olan bir çiçektir. Farklı Latince botanik isimleri ile bilinir. Rustoma russellianum veya lisianthus russellianus bunlardan bazılarıdır. Bu bitkiyi diğerlerinden ayıran bazı özellikleri bulunur. Gülü ve şakayığı anımsatan gösterişli yaprakları vardır. Yaz döneminde yetişir, özellikle Haziran ve Eylül ayında çiçek verir.

Lisyantus Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde birçok farklı renkte Lisyantus bulmak mümkündür. Zengin bir renk çeşitliliği vardır. Bunlardan bazıları; mavi, pembe, mor, beyaz, yeşil, turuncu ve geçişli renklerdedir.

Bugün bir serada üretilen Lisyantus, tüm yıl boyunca çiçekçilerde satışa sunulabilir. Bu bitki özellikle, Güney ABD ile Meksika topraklarındaki ıslak çayırlarda ortaya çıkar. Fakat Avrupa ülkelerinde, kesme çiçek olarak güzel çiçek buketlerinin yapımında kullanılır. Lisyantus bitkisi çok dayanıklı değildir, en az 5-7 ° C'ye ihtiyaç duyar.

Bir yılda veya iki yılda bir olmak üzere yaprak döker. Tek ya da dallı gövdeye sahip olabilir. 5 ila 8 cm uzunluğunda dikdörtgen ve gri-yeşil renkteki yaprakları, karakteristik bir özellik sergiler.

Lisyantus yaz aylarında 4 ila 5 cm çapında, sadece pedinküller üzerinde veya yaprak aksillerinde kümelenmiş saten benzeri dokuya sahip çiçekler üretir. Yaprakların kenarlarında kendine özgü şekilleri bulunur. Bu yapraklar saat yönünün tersine doğru bir şekilde, iç içe geçmiştirler. İlk zamanlarda, çiçeklerin merkezi daha koyu bir mor renkte olsa bile, farklı çeşitleri Lisyantus'un renk skalasını genişletmiştir.

Direkt olarak güneş ışığı altında yetiştirilebilir. Eğer serada yetiştirilmesi düşünülüyorsa, gevşek bahçe toprağı ve saksı toprağı karışımı uygun olur. Çiçeklenme dönemlerinde güneşli, ancak gölgede bir yerde olması gerekir.

Lisyantus'u ekmek için en doğru zaman dilimi, Ekim, Kasım ve Şubat aylarıdır. Özellikle sonbahar ve kış aylarının sonlarına doğru, hava sıcaklığının 12-14°C arasında olduğu zamanlar idealdir.

Solmalarını önlemek için sulama çok önemlidir. Sıcak yaz aylarında yeterli sulama yapılması gerekir. Kış aylarında da ihmal edilmemelidir.

Rengarenk çiçek buketleri yapmak için kolaylıkla kesilebilir. Uzun bir süre boyunca vazoda solmadan durabilme avantajı sunar.

Bu bitkiyi, hastalıklardan ve zararlı parazitlerden korumak için ilaç takviyesi yapılabilir.

Lisyantus saksıda ve bahçede yetiştirilebilen bir bitkidir. Bu nedenle, istenen her alanda bakılabilen bir çiçektir.

Lisyantus Çiçeği Anlamı Nedir?

Bütün çiçekler arasında Lisyantus, teşekkürün ve saygının bir sembolüdür. Bu yüzden herhangi bir nedenden dolayı alınan kişiye, teşekkür ve takdir duygusunu sunmayı sağlar.

Bu çiçek, ayrıca düğün buketlerinde ve çiçek aranjmanlarında da sıklıkla kullanılır. Evlilik yıl dönümlerinde, yeni işe giren birinin ilk iş gününde, bir akşam yemeği davetinde teşekkür etmek veya başarılarından dolayı tebrik etmek için sunulabilir.

Saygıyı Temsil Eden Lisyantus Çiçeğinin Anlamı

Lisyantus, girişken, cesur ve kendini iyi ifade edebilen bir doğayı sembolize eder. Beyazdan pembeye, liladan mora kadar değişen Lisyantus, 'takdir' duygusunu anlamını taşır.

İster sevgiliye, ister arkadaşa ya da profesyonel bir ilişki içinde olunan birine alınabilecek en anlamlı çiçeklerden biridir. Sevgiyi ve takdir etmeyi gösterir.

Lisyantus Anlamı Nedir?

Bu bitkinin bilinen bir diğer adı Eustoma'dır. Yunancadan gelen bu kelime 'güzel ağız' anlamına gelir. Lisyantus ise, Yunanca'da 'çözünme' demek olan 'lizis' ve çiçek anlamı taşıyan 'anthos' kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.