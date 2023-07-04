Litosfer Nedir? Litosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Litosfer, dünyanın önemli katmanlarından biridir. Coğrafya ile ilgili kaynaklarda ve bilimsel eserlerde bu terimle sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Peki, litosfer nedir? Yapacağınız incelemede bu terimin yanı sıra litosfer özellikleri neler sorusuna da cevap bulmuş olacaksınız. Litosfer neyden oluşur araştırması da konunun ayrıntısı ile incelenmesi açısından çok önemlidir. Litosfer kaç km derinliktedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Litosfer Nedir?

Dünyanın katmanlarından biri de manto tabakasıdır. Bu tabakanın en üst bölümü litosferdir. Litosfer, bir coğrafi terim olarak karşımıza çıkar. Söz konusu katman, dünya üzerinde canlıların yaşadığı kara parçası olarak ifade edilir. Litosferin diğer adı da "taş küre"dir. Dünyada farklı isim ve özelliklerde fiziksel ve kimyasal katmanlar vardır. Bu katmanlar dünyayı sarmaktadır. Söz konusu katmanların isimlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Atmosfer-hava küre

Biyosfer-canlı küre

Hidrosfer-su küre

Litosfer-kayaç küre

Litosfer dünyanın en ince katmanıdır. Dünya üzerindeki litosferin kalınlığı bölgeden bölgeye değişir. Okyanus tabanlarında litosferin kalınlığı çok ince olup, kara parçalarında bu kalınlık daha fazladır. Litosfer tabakası levhalardan oluşur. Litosferin derinliklerine doğru gidildikçe magma katmanına doğru ulaşılır.

Litosfer Özellikleri Neler?

Litosferin üst mantosunda bulunan bölüm astenosfer olarak isimlendirilir. Bu kısım yeryüzünden yaklaşık 350 km derinliktedir. Litosfer de bu kısmın tam üzerinde bulunan taş küredir. Yer küre hakkında çeşitli araştırmalar yapmak için sismik dalgalar ve jeolojik çalışmaların yapılması gerekir. Yapılan incelemeler ile yer kürenin içyapısı hakkında çeşitli bilgilere ulaşılabilir.

Litosfer, yabancı kökenli bir terimdir. Söz konusu terim Yunancada kayalık, Hintçede de küre anlamına gelir. Litosfer, mekanik özelliklerin de ön plana çıktığı bir katmandır. Söz konusu katman, aynı zamanda dünyanın en dışındaki kabuk olarak da ifade edilir.