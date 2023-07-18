Türkiye'de görülen ve taşıdıkları özellikleri ile ön plana çıkan birbirinden farklı toprak cinsi mevcuttur. Litosol toprak da bu toprak cinsleri arasında yer almaktadır. Pek çok kişi bu toprak çeşidiyle ilgili detaylı bilgi edinebilmek için internet üzerinden bazı araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için litosol nedir, litosol toprak nerede görülür, özellikleri neler, verimli mi gibi soruların yanıtlarını paylaştık.

Litosol Toprak Nedir?

Ülkemiz, gerek iklim gerekse yeryüzü şekillerinden kaynaklı bünyesinde çok sayıda toprak türü barındırmaktadır. Bu toprak türlerinden biri litosol ismiyle bilinen topraktır. Dağların yamaçlarında meydana gelen aşınmalar neticesinde ortaya irice taşlar çıkmaktadır. Bu taşların oluşturduğu toprak, litosol toprak olarak tabir edilmektedir. Bu bağlamda litosol toprak nerede olur konusu önem kazanmaktadır. Bu toprak türü yaygın olarak yeryüzü şekilleri arasında yer alan dağların eğimli kısımlarında oluşmaktadır. Taşlı toprak olarak da tabir edilen bu topraklar, azonal toprak türünden gelmektedir. Konuyla alakalı birçok kullanıcı bu taşlı topraklar verimli mi diye merak etmektedir. Litosol (taşlı) toprak çeşitleri taş ve benzeri kırıntılardan meydana geldiği için verimsiz olarak kabul edilir.

Litosol Toprak Özellikleri Nelerdir?

Türkiye dağ, ova, akarsu, ırmak gibi pek çok yeryüzü şekline ev sahipliği yapan bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeryüzü şekillerinin yanı sıra farklı iklim tipleri de yine bu bölgede görülmektedir. Bu iklim çeşitlerine uyum sağlayan birçok farklı toprak türü bulunmaktadır. Litosol toprak da ülkemizde görülen toprak türlerinden biridir. Bu bağlamda çok merak edilen ve arama motorları üzerinden sorgulanan konulardan biri Türkiye'de nerede görülür konusudur. Ülkemizin birçok noktasında bu toprak türüne rastlamak mümkündür. Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Taşeli Platosu başta olmak üzere; Boz Dağlar, Kaçkar Dağları, Bitlis Dağları ile Aydın Dağları'nın yamaç kısımlarında bu toprak cinsi görülmektedir. Litosol toprak cinsinin öne çıkan birtakım nitelikleri mevcuttur. Litosol toprak özellikleri genel olarak şu şekildedir: