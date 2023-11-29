Live 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Live Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede zaman yapıları çok önemlidir. Zaman yapılarının incelenmesinde fiillerin 2 ve 3. Hallerine dikkat edilmelidir. Aksi durumda İngilizce yazarken ya da konuşurken gramer hatası yapılmış olur. Live fiili de yaygın kullanılan bir kelimedir. Düzenli bir fiil olan live yapısının 2 ve 3. Hallerinin bilinmesi çok kolaydır. Live 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, söz konusu fiilin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur gibi soruların cevabı sizlere yardımcı olacaktır.

Live Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Live, İngilizcede sıklıkla kullanılan ve karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan bir fiildir. Söz konusu fiili yazışma dilinin yanı sıra konuşma dilinde de görebilirsiniz. Live fiilinin Türkçe karşılığı "yaşamak" demektir. Kişi nerede yaşadığını ifade ederken bu fiili kullanmak zorundadır. Özellikle tanıtım esnasında bu fiilin kullanıldığına şahit olabilirsiniz.

Live fiili İngilizcedeki düzenli fiillerden biridir. Yani söz konusu fiil –ed eki aldığında 2. ve 3. halini almış olur. Buradan yola çıkarak live fiilinin 2. ve 3. halinin "lived" olduğunu anlayabilirsiniz.

Live 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

Live fiili ile ilgili çok sayıda cümle yapısı ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle biyografi ve otobiyografi yazılarında live fiilinin yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.