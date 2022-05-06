Lizozom Görevi Ve Özellikleri - Lizozom Nedir, Vücutta Ne İşe Yarar?

Vücudun fonksiyonel yapı taşları arasında yer alan lizozom, hücrenin organellerinden biri olarak biliniyor. Christian De Duve'a göre lizozomlar yapı olarak, kat kat zar ile çevreleniyor. Aynı zamanda lizozomu, materyal açısından zengin ve homojen olmayan yapılar olarak da tanımlıyor. Lizozomlar, alyuvar dışında tüm memeli hücrelerinde bulunuyor. Bitki hücrelerinde ise lizozoma rastlanmıyor. Bitkilerde lizozom görevi gören başka yapılar bulunuyor. Lizozom görevi ve özellikleri yazımızın devamında sizlerle.
Lizozom görevi ile dikkat çeken bir organeldir. Hücrelerin içinde veya dışında yer alan bütün maddelerin tamamen sindirilmesini sağlayan lizozomun görevleri bununla sınırlı kalmıyor. İşte lizozomun görevleri:
Zarla çevrili olan yuvarlak ve küçük yapıya sahip olan lizozom, bütün farklı ökaryotik hücrelerin içerisinde yer alıyor. Özellikle materyal açısından zengin olan lizozom, homojen olmayan yapısıyla da dikkat çekiyor. Lizozomlar, yapısı itibari ile diğer organeller eşliğinde ortak olarak çalışıyor. Bu sayede gerekli enzimleri alarak sindirim yapılmasını sağlıyor.
Hücrelerin ihtiyaç duyduğu sindirimi gerçekleştiren lizozom, parçalayıcı özellikteki enzimlere sahip olduğundan başarılı sindirim sistemi gerçekleştiriyor. Lizozomun içerisinde yer alan enzimler, madde taşıması görevinde olan endoplazmik retikulum aracılığı ile golgi aygıtına iletiliyor. Burada da homojen ya da granüllü yapıda olarak görülüyor. Hücre içerisinde yer alan organeller yaşlanmış ya da işlevini kaybetmişse, onları da lizozomlar sindiriyor.
Bütün bunların yanı sıra, lizozomların yaşlanmış hücreleri yok etme özelliği bulunuyor. Bu özelliği sayesinde canlıların genç kalmasında etkili rol oynuyor. Memeli canlıların hücrelerinde yoğun olarak görülen lizozomlara, bitkilerde rastlanmıyor. Bitki hücrelerinde lizozom olmasa da, aynı organel yapısına benzer fitozom bulunuyor.Golgi cisimciğine yakın yerde bulunması, bu organel içerisinde tanecik şeklinde görülmesine neden oluyor. Asitli ve yuvarlak bir yapıya sahip olan lizozomlar, küçük parçacıklar halinde olarak yer alıyor.
Lizozom çevresinde zar bir yapı bulunuyor. Bu zara yapının zarar görmesi durumunda, orada yer alan enzimler kendilerini sitoplazmaya iletiyor ve sindirimi burada gerçekleştiriyor. Bu duruma ise "otoliz" adı veriliyor. İnsanların öldükten sonra kokmasının nedeni genel olarak otoliz olarak biliniyor. Hücrelerin korunmasını ve savunmasını sağlayan lizozomlar, organellerin yıpranmış ve yaşlanmış kısımlarını parçalıyor ve ardından sindirimini gerçekleştiriyor. Bu özelliği sayesinde hücrenin iç ve dış olmak üzere, tamamını korumakla yükümlü oluyor.