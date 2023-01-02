LMAO Ne Demek, Neyin Kısaltması? Ne Anlama Gelir, Sosyal Medyada Kullanılan LMAO Açılımı Ve Türkçesi

Sosyal medyada en yaygın kullanılan kısaltmalardan biri de argo bir tabir olan 'LMAO''dur. Bu kısaltmanın ne anlama geldiği ve hangi durumlarda kullanıldığını öğrenmek gerekir. Genellikle internette paylaşılan mizahi içeriklere ve komik gönderilere reaksiyon vermek için yararlanılan bir tabirdir. Örneğin, Instagram'da görülen komik bir reels videosunun yorumlar kısmına 'LMAO' yazılabilir. Bu, videonun ne kadar komik olduğunu göstermeyi sağlar. Argo bir kısaltma kullanmaktan rahatsızlık duyuluyorsa, sırasıyla "yüksek sesle gülmek" ve "yerde gülmek" anlamındaki iki kısaltma olan LOL ve ROFL kullanılabilir. ROFL, LOL'den daha komik ve yüksek sesle gülünen durumlar için tercih edilir.

LMAO Ne Demek?

Türkçesi 'k****la gülmek' olan LMAO tabiri, internetteki chat gibi mesajlaşma servislerinin ortaya çıkması ve rağbet görmesi ile birlikte 1990'ların başlarında ortaya çıkmıştır. Bu kısaltmanın kayıtlara geçen ilk tanımı, 2002 yılının Haziran ayında web tabanlı bir sözlük olan Urban Dictionary tarafından yapılmıştır. Bu kısaltma, 2000'li yıllarda ortaya çıkan, anlık mesajlaşma uygulamaları ve sms'lerin popülaritesi ile daha da yaygınlaşmıştır. Son 20 yıl içinde, hayatın bir parçası olan sosyal medya uygulamalarında LMAO, kullanıcıların kelime dağarcığının adeta bir parçası haline gelmiştir.

LMAO aslında ilk zamanlar LMFAO olarak kullanılmaktaydı, bunun Türkçe'deki karşılığı ise 'lanet k****la gülmek'tir. Söz konusu iki kısaltma, ilk çıktığından bu yana birbirlerinin eş anlamlısı olarak kullanılmıştır ve yaygınlık açısından eşittirler. Bununla birlikte, günümüzde genç sosyal medya kuşağı 'LMFAO'nun daha kaba ve rencide edici olduğunu düşündükleri için LMAO ifadesini tercih ederler. Başka bir tabir olan ROFL ile sıklıkla birleştirilerek kullanılır. Bunun sonucunda 'ROFLMAO' oluşur ve anlamı, 'k****la yerde yuvarlanarak güldüm' demektir. Sosyal medyada yer alan ve inanılmaz derecede komiklik içeren gönderilere yorum yapılırken, bu kısaltmalar büyük kolaylık sağlar.

Sesli gülmeyi ve kahkaha atmayı ifade eden diğer kısaltmalar gibi, LMAO'nun yazım biçimi de anlamını etkiler. Büyük harfle mi, yoksa küçük harfle mi yazıldığına bağlı olarak anlam bakımından farklılıklar meydana gelir. Küçük harfler ile yazıldığında bir kıkırdama ya da küçük bir kahkahayı ifade ederken, LMAO şeklinde yazıldığında ise daha büyük ve abartılı kahkaha anlamına gelir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de, büyük ya da küçük harfle çokça kullanılır. Cümle başına veya sonuna gelen bir ibaredir.

LMAO Neyin Kısaltması?