Logaritma Konu Anlatımı - Logaritma Kuralları Konu Anlatımı, Soruları Ve Çıkmış Soru Örnekleri

Öğrenciler genellikle bazı matematik konularını neden gördüklerini sorguluyorlar. Çoğu öğrenci tarafından zor kabul edilen logaritma da hangi alanlarda işe yarayacağı konusunda sık sık sorgulanmaktadır. Logaritma geometrik ve asimetrik dizilerle ilişkili bir konu olduğu için pek çok konuda karşımıza çıkabilmektedir. Desibel, Ph değeri, bilgisayar yapımı, istatistiksel değerlendirmeler ve birçok alanda karşımıza çıkar. Peki, hayatımızın önemli bir kısmını oluşturan logaritma kuralları konu anlatımı nelerdir? İşte, logaritma konu anlatımı kuralları, sorular ve çıkmış soru örnekleri...
Logaritma fonksiyonu eşitliği sağlanamayan x tam sayısı için eşitliklerin daha kolay bir şekilde tanımlanabilmesi için oluşturulmuştur. Logaritma fonksiyon üstel fonksiyonun tersi olarak tanımlanır. Logaritmanın tanımlaması ise şu şekildedir:
f : [ℝ+] → ℝ f(b) = y = loga b fonksiyonunda
1)
log4(15+log5(3x-1))=2 eşitliğini sağlayan x değeri nedir ?
15+log5(3x-1)=4²
log5(3x-1)=1
3x-1=5
x=2
2)
f(x)=log₃(x-2)-1 ise f-1(x) ifadesinin eşiti nedir ?
f(x)=log₃(x-2)-1=y
log₃(x-2)=y+1
x-2=3y+1
x=3y+1+2
f-1(x)=3x+1+2
3)
log5=a ise log2 'nin a cinsinden değerini bulunuz.
log2=log( 10/5 )
log( 10/5 )=log10-log5 log(2)=1-a
4)
2logx3=√2 ise x nedir ?
2logx3=20,5
logx3=0,5=> x0,5=3
x=9