Logaritma Konu Anlatımı - Logaritma Kuralları Konu Anlatımı, Soruları Ve Çıkmış Soru Örnekleri

Öğrenciler genellikle bazı matematik konularını neden gördüklerini sorguluyorlar. Çoğu öğrenci tarafından zor kabul edilen logaritma da hangi alanlarda işe yarayacağı konusunda sık sık sorgulanmaktadır. Logaritma geometrik ve asimetrik dizilerle ilişkili bir konu olduğu için pek çok konuda karşımıza çıkabilmektedir. Desibel, Ph değeri, bilgisayar yapımı, istatistiksel değerlendirmeler ve birçok alanda karşımıza çıkar. Peki, hayatımızın önemli bir kısmını oluşturan logaritma kuralları konu anlatımı nelerdir? İşte, logaritma konu anlatımı kuralları, sorular ve çıkmış soru örnekleri...

Logaritma Konu Anlatımı

Logaritma fonksiyonu eşitliği sağlanamayan x tam sayısı için eşitliklerin daha kolay bir şekilde tanımlanabilmesi için oluşturulmuştur. Logaritma fonksiyon üstel fonksiyonun tersi olarak tanımlanır. Logaritmanın tanımlaması ise şu şekildedir:

f : [ℝ+] → ℝ f(b) = y = loga b fonksiyonunda

a sayısı 1 den farklı pozitif bir gerçek sayıdır.

b pozitif bir gerçek sayıdır.

Fonksiyonun eşiti olan y bir gerçek sayıdır

Logaritma Özellikleri

loga a = 1

logc 1 = 0

logx 2 y 3 = 3 2 3 logx y

log𝑥(a . b) = log𝑥a + log𝑥b

log𝑥 ( 𝑎 𝑏 5 ) = log𝑥a - log𝑥b

loga b = log b/log a

a logb c = c logb a

= c logb log e x = In x

Logaritma Soruları

1)

log4(15+log5(3x-1))=2 eşitliğini sağlayan x değeri nedir ?



15+log5(3x-1)=4²



log5(3x-1)=1



3x-1=5



x=2

2)

f(x)=log₃(x-2)-1 ise f-1(x) ifadesinin eşiti nedir ?



f(x)=log₃(x-2)-1=y



log₃(x-2)=y+1



x-2=3y+1



x=3y+1+2



f-1(x)=3x+1+2

3)

log5=a ise log2 'nin a cinsinden değerini bulunuz.

log2=log( 10/5 )

log( 10/5 )=log10-log5 log(2)=1-a

4)

2logx3=√2 ise x nedir ?



2logx3=20,5



logx3=0,5=> x0,5=3



x=9

Logaritma Çıkmış Sorular