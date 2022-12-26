Lokman Hekim Kimdir? Lokman Hekim Hayatı, Çalışmaları, Sağlıkla İlgili Tavsiyeleri ve Sözleri

Lokman hekim kimdir araştırması yapılırken söz konusu şahsın yaptığı çalışmalar da incelenmelidir. Lokman Hekim hayatı incelenirken şahsın tıp alanına katkılarının çok önemli boyutlarda olduğu dikkat çeker. Lokman Hekim ne zaman yaşadı ve nereli sorusu da merak edilir. Şahsın yaşadığı bölge, tıp alanında kendini geliştirmesinin nedeninin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Lokman hekim sözleri ve Lokman Hekim oğluna öğütleri yazımızın devamında.

Lokman Hekim Kimdir?

Lokman Hekim, yaşadığı dönemin meşhur hekimlerinden biri olarak kabul edilir. Söz konusu şahıs, bir yandan hastaları tedavi ederken bir yandan da söylediği hikmetli sözlerle insanların nefsini iyileştiriyordu. Lokman Hekim'in ne zaman doğduğu ve hangi coğrafyada yaşadığı yönünde tarih kaynaklarında bir bilgi yoktur. Bunun yanında Lokman Hekim olarak bilinen şahsın Kuran'da adı geçen Hz. Lokman olduğuna yönelik de rivayetler vardır. Kuran'daki Lokman suresinde tıpla ilgili geçen ifadelerden anlaşıldığı üzere bu tezin doğru olma ihtimali yüksektir.

Lokman Hekim'in Allah'tan 7 kartal ömrü kadar ömür istediği ve bu nedenle uzun yaşadığı yönünde bilgi de tarih kaynaklarında mevcuttur. Bu duası kabul edilen Lokman Hekim'in yaklaşık 4 bin yıl yaşadığı yönünde rivayetler de vardır.

Lokman Hekim Oğluna Öğütleri

Çeşitli kaynaklarda Lokman Hekim'in oğluna verdiği öğütlerle ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Verilen öğütler genellikle dinin takvalı şekilde yaşanması ve iyi insan olmak ile ilgilidir. Bu kapsamda aşağıdaki öğüt dikkat çekici ve hayata ışık tutucu niteliktedir.

Oğul! Hayatında şu 3 şeyden asla taviz verme.

• En güzel yemekleri ye.

• En konforlu yatakta uyu.

• En lüks evde otur.

Lokman Hekim'in oğlu da bu öğüt üzerine "peki babacığım biz çok fakiriz bunları nasıl gerçekleştireceğiz" dedi. Lokman Hekim de cevaben oğluna şu cevabı vermiştir.

• Sadece acıktığın zaman yemek yersen en güzel yemeği yemiş olursun.

• Çok çalışırsan yorgun olarak uyursun. Doğal olarak en konforlu yatakta yatmış olursun.

• İnsanlara iyi muamele ettiğinde onların kalbinde yer etmiş olursun. Bu sayede en lüks evde oturmuş olacaksın.

Lokman Hekim'in oğluna yaptığı öğütlerden biri de şudur: Dünya deniz gibidir. Çok insan bu denizin içinde boğulur. Eğer gemin takva, vaziyetin tevekkül ve yükün iman olursa kurtulursun. Bu öğüdü ile de Lokman Hekim, imanlı yaşamanın önemine vurgu yapmıştır.

Lokman Hekim'in tıp alanına ilham veren çalışmalarından günümüzde dahi istifade edilmektedir. Bundan sonraki süreçte de söz konusu şahsiyetin tıbbın atası olarak kabul edileceği düşünülmektedir.