Lonca Teşkilatı Nedir? Lonca Teşkilatı Görevleri ve Özellikleri Neler, Ne Zaman Kuruldu, Kimlerden Oluşur?

Lonca teşkilatı nedir sorusu Osmanlı tarihi ile ilgili önemli konulardan biridir. Lonca teşkilatı ne zaman kuruldu konusu da bu bakımdan önemli bir bilgidir. Lonca teşkilatı kimlerden oluşur sorusu da merak edilenler arasında yer alır. Osmanlı esnaf teşkilatı bakımından loncanın büyük bir önemi vardır. Bu nedenle lonca teşkilatı görevleri ve özellikleri neler, ne zaman kuruldu, kimlerden oluşur soruları hakkında tüm detaylar haberimizde paylaşıldı.
Lonca kelimesinin kökeni İtalya'da kullanmış olan loggiya kelimesine dayanır. Bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları iş koluna alarak yetişmelerinden, verdikleri hizmetin kalitesinden sorumlu olan teşkilatlardır. Osmanlı Devleti zamanında esnaf ve zanaatkarların birlikte görüşmeler yaptıkları bir teşkilatlanmadır. Aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma amacı da taşımaktadır. Her esnaf mutlaka bir loncaya kayıtlı olmak durumundaydı. Bu durum hem onların denetlenmesini hem de korunmasını sağlayan bir durumdu.
Lonca teşkilatının belli başlı görevleri vardı. Bu teşkilatlar esnafları korumak ve aynı zamanda denetlemekle görevliydi. Genel görevleri arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:
Bunların yanında esnaf ve müşteriler arasındaki tüm şikayetleri dinler. Gelen şikayetleri araştırarak bunlara birer çözüm üretir.
Lonca teşkilatında belirli bir hiyerarşik düzen bulunuyordu. Bu düzen sayesinde esnafların korunması da denetimi de son derece büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyordu. Teşkilatın görevlileri şunlardır:
Bu görevliler lonca teşkilatının temelini oluşturarak esnaflar arasındaki düzenin sağlanmasında önemlidirler.
Lonca teşkilatı 18. Yüzyılda altın çağını yaşamıştır. Üretimde ve iç denetimde önemli fonksiyonları olan lonca teşkilatı son derece önemli başarılar kazanmıştır. Hem haksız rekabet önlenmiş hem de müşterilerin korunması sağlanmıştır. Bu teşkilat Anadolu Selçuklu Dönemi'nde Ahilik teşkilatı olarak bilinirdi.