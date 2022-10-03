Lonca Teşkilatı Nedir? Lonca Teşkilatı Görevleri ve Özellikleri Neler, Ne Zaman Kuruldu, Kimlerden Oluşur?

Lonca teşkilatı nedir sorusu Osmanlı tarihi ile ilgili önemli konulardan biridir. Lonca teşkilatı ne zaman kuruldu konusu da bu bakımdan önemli bir bilgidir. Lonca teşkilatı kimlerden oluşur sorusu da merak edilenler arasında yer alır. Osmanlı esnaf teşkilatı bakımından loncanın büyük bir önemi vardır. Bu nedenle lonca teşkilatı görevleri ve özellikleri neler, ne zaman kuruldu, kimlerden oluşur soruları hakkında tüm detaylar haberimizde paylaşıldı.

Lonca Teşkilatı Nedir, Ne İşe Yarar?

Lonca kelimesinin kökeni İtalya'da kullanmış olan loggiya kelimesine dayanır. Bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları iş koluna alarak yetişmelerinden, verdikleri hizmetin kalitesinden sorumlu olan teşkilatlardır. Osmanlı Devleti zamanında esnaf ve zanaatkarların birlikte görüşmeler yaptıkları bir teşkilatlanmadır. Aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma amacı da taşımaktadır. Her esnaf mutlaka bir loncaya kayıtlı olmak durumundaydı. Bu durum hem onların denetlenmesini hem de korunmasını sağlayan bir durumdu.

Lonca Teşkilatının Görevi Nedir?

Lonca teşkilatının belli başlı görevleri vardı. Bu teşkilatlar esnafları korumak ve aynı zamanda denetlemekle görevliydi. Genel görevleri arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Teşkilatın üye sayısını takip eder. Aynı zamanda yeni üyelikleri düzenler.

Lonca teşkilatı kurallarına uygun hareket etmeyen esnafların takibi tespitini yapar.

Üretilen ve satılan tüm malların kalitesinin denetimini gerçekleştirir.

Verilecek olan hizmetlerin ya da satılacak ürünlerin fiyatları üzerinde etkili olur.

Esnaflar arasında gerçekleşen haksız rekabeti önler.

Esnafların ihtiyacı halinde gerekli olan maddi destekleri sağlar ve kredileri sağlar.

Müşterilerin haklarının korunmasını sağlar.

Bunların yanında esnaf ve müşteriler arasındaki tüm şikayetleri dinler. Gelen şikayetleri araştırarak bunlara birer çözüm üretir.

Lonca Teşkilatında Yer Alan Görevliler

Lonca teşkilatında belirli bir hiyerarşik düzen bulunuyordu. Bu düzen sayesinde esnafların korunması da denetimi de son derece büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyordu. Teşkilatın görevlileri şunlardır:

Kethüda

Lonca ustası

Yiğitbaşı

İşçibaşı

İhtiyar

Ustalar

İdare heyeti

Bu görevliler lonca teşkilatının temelini oluşturarak esnaflar arasındaki düzenin sağlanmasında önemlidirler.

Lonca Teşkilatı Görevleri ve Özellikleri Neler, Ne Zaman Kuruldu, Kimlerden Oluşur?

Lonca teşkilatı 18. Yüzyılda altın çağını yaşamıştır. Üretimde ve iç denetimde önemli fonksiyonları olan lonca teşkilatı son derece önemli başarılar kazanmıştır. Hem haksız rekabet önlenmiş hem de müşterilerin korunması sağlanmıştır. Bu teşkilat Anadolu Selçuklu Dönemi'nde Ahilik teşkilatı olarak bilinirdi.