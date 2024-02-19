London Kuvvetleri Nedir? London Kuvvetleri Kimler Arasında Olur ve Hangi Moleküllerde Görülür?

Atomlar arasındaki kuvvetler, farklı türlerde ve çeşitli etkileşim seviyelerinde bulunabilir. Bu kuvvetler, elektriksel yüklerin etkileşimi, manyetik alanlar, nükleer etkileşimler ve daha birçok faktörden kaynaklanabilir. London kuvvetleri nedir, kimler arasında olur ve hangi moleküllerde görülür şeklindeki soruların yanıtları moleküler yapıların ve moleküler etkileşimlerin incelendiği konular arasında yer alır.

London Kuvvetleri Nedir?

"London Kuvvetleri" terimi genellikle Türkçe'de "London Forces" olarak bilinen bir fizik terimi olan "Van der Waals kuvvetleri"ni ifade eder. Van der Waals kuvvetleri, atomlar ve moleküller arasındaki zayıf çekim kuvvetleridir. Bu kuvvetler, moleküllerin bir arada tutulmasına ve madde halinin özelliklerine katkıda bulunurlar.

Van der Waals kuvvetleri, üç türlüdür: dağılma kuvvetleri, polarizasyon kuvvetleri ve oryantasyon kuvvetleri. Bu kuvvetler, atom veya moleküller arasındaki geçici dipol momentlerinden kaynaklanır ve genellikle moleküller arasındaki uzaklığa bağlı olarak azalır.

London Kuvvetleri, adını 1930'larda bu kuvvetlerin doğasını açıklayan Alman fizikçi Fritz London'dan almıştır. Bu kuvvetler, özellikle gazların yoğunlaşması, sıvıların buharlaşması ve katıların erimesi gibi fiziksel süreçlerde önemli rol oynarlar.

London Kuvvetleri Kimler Arasında Olur ve Hangi Moleküllerde Görülür?

London kuvvetleri, elektronların anlık olarak belirli bir yöne kaymasından dolayı geçici dipol momentlerinin oluşması sonucu meydana gelir. Bu, tüm moleküller arasında gerçekleşen bir olgudur, ancak apolar moleküllerde daha belirgindir çünkü bu moleküllerde herhangi bir kalıcı dipol momenti bulunmaz.

Örneğin, metan (CH₄), helyum (He), argon (Ar) gibi atomlar ve hidrokarbonlar gibi apolar moleküller, London kuvvetlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu moleküllerde elektron dağılımı dengesizlik gösterir ve bu da geçici dipol momentlerine neden olur, dolayısıyla London kuvvetleri etkileşir. Bu kuvvetler, gazlardan sıvılara ve katılara kadar çeşitli maddelerin fiziksel özelliklerini etkileyen önemli faktörlerden biridir.