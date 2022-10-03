Londra Antlaşması Maddeleri-Londra Antlaşması Kimler Arasında Yapıldı, Nedenleri ve Sonuçları Neler?

Londra Antlaşması maddeleri imzalandığı tarih ve antlaşmayı imzalayan taraflar açısından ayrıca değerlendirilmelidir. Balkanlarda yapılan önemli bir antlaşma olan Londra Antlaşması kimler arasında yapıldı sorusuna küçük bir araştırma ile cevap bulabilirsiniz. Londra Antlaşması sonuçları bilinerek de sonraki olaylar daha doğru analiz edilebilir. Londra Antlaşması neden imzalandı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Londra Antlaşması Nedir?

Londra Antlaşması, 10 Mayıs 1913 tarihinde Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır. Söz konusu antlaşma, Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı'nda aldığı ağır yenilgi sonrasında kaleme alınmıştır. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti'nin son olarak imzaladığı antlaşmalardan biridir. Yapılan antlaşma gereği Osmanlı Devleti ciddi bir toprak kaybı yaşamıştır. Yapılan antlaşmadan karlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan, bu antlaşmadan sonra Trakya'daki hâkimiyetini artırmıştır.

Londra Antlaşması Maddeleri Nelerdir?

Londra Antlaşması Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında, İngiltere'nin başkenti Londra'da imzalanmıştır. Antlaşma her ne kadar daha çok Bulgaristan ve Osmanlı Devleti'ni ilgilendirse de birçok devlet antlaşmaya taraf olmuştur. Bu devletler Almanya, İngiltere, Rusya, İtalya, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'dur.

Londra Antlaşması esasında bir barış anlaşmasıdır. Fakat maddeleri incelendiğinde Osmanlı Devleti açısından ağır sonuçları olmuştur. Osmanlı Devleti istemese de antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır. Söz konusu antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır:

Makedonya, Girit ve Selanik şehirleri Yunanistan'a ait olacaktır.

Makedonya'nın kuzeyi ve orta kısmı Sırbistan'a verilecektir. Bu bölgenin yönetimi de Sırbistan'da olacaktır.

Osmanlı Devleti'nin sınırları Enez sınırına kadar çekilecektir.

Kavala ve Dedeağaç bölgesi Bulgaristan'a verilecektir.

Bulgaristan Ege Denizi'nde söz sahibi olmuştur.

Londra Antlaşması'nın Sonuçları Nelerdir?

Londra Antlaşması'nın sonucunda Mısır sorunu çözülmüştür. Bunun yanında Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki gücü önemli ölçüde sarsılmıştır. Yapılan antlaşmasının sonunda Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Bulgaristan, Trakya'da söz sahibi olan en önemli devlet olmuştur. Yapılan antlaşma sonunda gerçekleşen en önemli olaylardan biri Bab-ı Ali baskınıdır. Bu baskın sonunda İttihat ve Terakki iktidarı ele geçirmiştir.

Balkan Savaşı'nın başlamasını müteakip Londra Antlaşması'ndaki tüm maddeler geçersiz kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşı'nda yenilgiye uğramasından sonra çok daha ağır hükümler getirilmiştir.

Londra Antlaşması Osmanlı Devleti ve Dünya siyasi tarihi açısından çok önemlidir. Antlaşma maddeleri ve antlaşmanın sonuçları bilindiğinde olaylar çok daha doğru analiz edilebilir. Yapılan antlaşmanın değerlendirmesi yapılarak Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına giden süreç daha iyi anlaşılabilir.