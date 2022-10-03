Londra Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri-Londra Boğazlar Sözleşmesi Kimler Arasında Yapıldı, Nedenleri ve Sonuçları Neler?

Türk boğazları tarih boyunca her zaman önemini korumuştur. Londra Boğazlar Sözleşmesi, Türk tarihi açısından üzerinde durulması gereken önemli bir anlaşmadır. Bu nedenle 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi önemi ile ilgili bilgi sahibi olunmalıdır. Londra Boğazlar Sözleşmesi maddeleri, Londra Boğazlar Sözleşmesi kimler arasında yapıldı, Londra Boğazlar Sözleşmesi hangi padişah döneminde gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin Önemi

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Hünkâr İskelesi Antlaşmasından sonra boğazlar konusunda bir kısım sorunlar çıkmaya başlamıştır. Bu antlaşmadan sonra Rusya, boğazlar üzerinde İngiltere ve Fransa'dan daha fazla söz sahibi olmaya başlamıştır. Yaşanan çıkar çatışmasının sonunda Fransa, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti arasında, boğazlar sorununun görüşülmesi maksadıyla 1841 yılında konferans düzenlenmiştir.

Londra'da düzenlenen konferans, uluslararası antlaşmalar tarihine 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi olarak geçmiştir. İmzalanan anlaşma ile boğazlar sorununa çözüm bulmak amaçlanmıştır.

Londra Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri

Londra Boğazlar Sözleşmesi, içeriğindeki maddeler nedeniyle önem arz eden bir antlaşmadır. Antlaşma maddeleri şunlardır:

Boğazlar Osmanlı Devleti egemenliğinde kalacaktır.

Boğazlar savaş döneminde savaş gemilerine kapalı olacaktır. Barış zamanında ise tüm savaş gemileri serbest şekilde geçecektir.

Statükonun korunması Avrupa devletlerinin garantisinde olacaktır.

Londra Sözleşmesi'nin Sonuçları Nelerdir?

Londra Boğazlar Sözleşmesi, sonuçları itibariyle dikkate alınması gereken bir antlaşmadır. Bu kapsamda antlaşmanın sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Boğazlar uluslararası bir statüye kavuşmuştur.

Osmanlı Devleti'nin boğazlardaki tek söz sahibi olması ilkesine son verilmiştir.

Rusya'nın Hünkâr İskelesi Antlaşması ile kazandığı üstünlüğe son verilmiştir.

Antlaşmadan en çok kazanç sağlayan ülkeler İngiltere ve Fransa olmuştur.