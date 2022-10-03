Londra Konferansı Tarihi-Londra Konferansı Neden Toplandı, Siyasi Sonuçları, Nedenleri ve Önemi Nedir?

Londra Konferansı tarihi 21 Şubat-12 Mart 1921 arasındadır. İtilaf Devletleri ile TBMM arasında yapılan Londra Konferansı nedenleri, tarihsel bilgilenme açısından dikkatle irdelenmelidir. Nedenler bilindiğinde Londra Konferansı sonuçları daha iyi anlaşılacaktır. Londra Konferansı siyasi sonuçları, Londra Konferansı önemi, Londra Konferansı hangi savaştan sonra yapıldı gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Londra Konferansı Nedir?

Londra Konferansı'nda Osmanlı Devleti, İngiliz, İtalyan ve Fransız Devletlerinin temsilcileri ile görüşerek ayrı ayrı antlaşmalar imzalamıştır. Söz konusu konferans, İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti açısından çok önemlidir.

Londra Konferansı, yedi celsede görüşülmüştür. Konferansın düzenlendiği zaman aralığında Türkiye, Kurtuluş Savaşı sürecini yaşamakta idi. Bu nedenle konferansın anlamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemi açısından ayrıca önemlidir.

Londra Konferansı'nın Önemi

Londra Konferansı'nın düzenlenmesinin en önemli nedeni Türk Ordusunun özellikle doğu, batı ve güney cephesinde elde ettiği başarılardır. İtilaf Devletleri'nin bu konferansı düzenlemekteki amacı, Sevr Anlaşması'nın maddelerini yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmektir.

Konferansa İstanbul Hükümeti ve TBMM birlikte katılmışlardır. İtilaf Devletleri fikir ayrılığı düşüncesi ile İstanbul Hükümeti ve TBMM'yi ayrı ayrı konferansa çağırmıştır. TBMM, barıştan yana olduğunu göstermek ve Misak-ı Milli'yi taraflara tanıtmak maksadıyla konferansa katılmayı kabul etmiştir.

Londra Konferansı Sonuçları Nelerdir?

Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşanmıştır. Yaşanan bu çatışma nedeniyle İngiltere, Fransa ve İtalya devletleri birbirine yakınlaşmıştır. İlk etapta Londra Konferansı'nda yapılan görüşmelerden sonuç elde edilememiştir. Fakat TBMM adına toplantıya katılan Bekir Sami Bey tarafından yapılan ikili görüşmelerden ülkenin bağımsızlığına dair önemli sonuçlar alınmıştır. Konferansı önemli kılan en önemli husus, TBMM'nin İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlamasıdır. Yapılan anlaşmanın önemli maddeleri şunlardır:

TBMM'nin hukuki varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir.

TBMM her durumda barıştan yana olduğunu tüm dünya kamuoyuna duyurmuştur.

Konferansın sonunda Bekir Sami Bey tarafından İngiltere, Fransa ve İtalya ile çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştır. Fakat bu anlaşmalar "devletlerin eşitliği" ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile TBMM tarafından reddedilmiştir.

Konferans, Yunan ordusuna zaman kazandırmıştır. Yunan ordusu tekrar saldırıya geçme fırsatı yakalamıştır. Yaşanan bu gelişmeler İnönü Savaşı'nın başlamasına neden olmuştur.

Konferansın sonunda, vatan topraklarının kurtuluşu için diplomatik yolların yeterli olmadığı anlaşılmıştır.

Türk tarihi için özel öneme sahip olan Londra Konferansı, İtilaf Devletleri'nin Türk toprakları üzerindeki farklı emellerini de boşa çıkarmıştır.