Los Angeles’ta Şu An Saat Kaç? ABD Türkiye Saat Farkı İle Los Angeles’ta Saat Kaç?

Los Angeles'ta şu an saat kaç sorusunu belki de en fazla; Hollywood, Disneyland, Universal Stüdyoları, Beverly Hills gibi, bu şehrin en önemli yerlerini ziyaret etmek isteyen insanlar sormaktadır. Kaliforniya Eyaleti'nin en büyük, ABD'nin ise en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'e Türkiye'den uçak ile 13 saat 45 dakikada yolculuk yapılmaktadır. Güneş'in ve Dünya'nın hareketlerine bağlı olarak Dünya üzerinde farklı meridyenlerde bulunan ülkeler arasında saat farklılıkları görülmektedir. 18 milyon nüfuslu Los Angeles ile Türkiye arasında 10 saat gibi ciddi bir saat farkı bulunmaktadır. Türkiye, Los Angeles şehrinden tam 10 saat daha ileridedir. Örneğin Türkiye'de saat akşam 20:00 ise Los Angeles'ta saat sabah 10:00 olacaktır. Bu denli büyük bir saat farkının olması, Türkiye'den Los Angeles'a gidecek olan insanların dikkat etmesi gereken bir konudur. 10 saat daha geriye gidilmesi, yolculuk yapacak insanlar için bulundukları konumda hata yapma olasılıklarını artırabilmektedir.

Los Angeles'ta Şu An Saat Kaç?

Los Angeles, Dünya'nın en büyük beş şehri arasında yer almaktadır. Melekler Şehri olarak da adlandırılan ve ABD'nin en Batı'sında yer alan Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı olan Los Angeles şehri, Türkiye saatinden 10 saat daha geridedir. Türkiye Los Angeles'ten 10 saat daha ileridedir. Örneğin Los Angeles'te saat 10:00 ise Türkiye'de saat akşam 20:00 olacaktır.

Los Angeles Türkiye Saat Farkı

ABD kendi içerisinde 6 farklı saat dilimi vardır; Los Angeles şehri ise GMT-7 zaman dilimini kullanmaktadır. GMT+3 saat dilimini sabit olarak kullanan Türkiye ile Los Angeles arasında 10 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır. Los Angeles Türkiye'den 10 saat geridedir. 10 saat gibi pek de az olmayan saat farklılığı, iki konum arasındaki gece-gündüz farklılığını da meydana getirmektedir.

Los Angeles Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı olan Los Angeles şehri, coğrafi bakımdan Türkiye'ye göre çok Batı yönde yer almaktadır. Türkiye ile Los Angeles arasındaki uzun mesafe, iki konum arasındaki saat farkının da artmasına sebep olmaktadır.

İki konumun bulundukları meridyenler arası uzak mesafe sebebinden ötürü, Türkiye ile Los Angeles arasında 10 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır ve Los Angeles Türkiye'den 10 saat daha geridedir.

Los Angeles'ta Saat Kaç?

Los Angeles şehri 34.0194 enlemi ve -118.411 boylamında yer almaktadır. 18 milyon nüfusa sahip olan Los Angeles'ın kullandığı zaman dilimi GMT-7 olmakla beraber, Türkiye ile arasındaki saat farkı ise 10 saattir.

Los Angeles ile Türkiye arasındaki saat farkının çok olması, iki konum arasında sadece saat farklılığından ziyade, gece-gündüz farkının da var olmasına sebep olmaktadır. Örneğin Los Angeles'ta 13 Haziran Çarşamba günü saat 15:00 ise, Türkiye'de saatler 14 Haziran Perşembe günü saat 01:00 olarak görünecektir.