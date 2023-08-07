Lös Nedir? Lös Toprak Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Amerika kıtasında sık görülen lös toprak nedir diyenler olabilir. Çin, Avrupa ve Amerika gibi dünyanın dört bir yanında lösler bulunur. Türkiye'de ise sadece tek bir bölgede vardır. Kurak iklimlerde yoğun olarak görülen lösler, taşınmış oldukları için azonal olarak sınıflandırılır. Çöl toprağı kökenli olmasına rağmen humus açısından zengindir. Bu nedenle Lös toprak nerede olur, Türkiye'de nerede görülür, verimli ve özellikleri merak uyandırıcıdır.

Lös Toprak Nedir?

Azonal toprakların içinde yer alan lösler, rüzgarlarla taşınan birtakım ince yapılı malzemelerin kurak veya yarı kurak bölgelerde birikmesi sonucu oluşan bir toprak türüdür. Yapısında, feldspat, kuvars parçacıkları, silt ve mikalar bulunur. Lösler, bitki örtüsü bakımından zayıf olan yerlerde meydana gelir. Azonal toprakların en önemli özelliği, akarsular, rüzgarlar ve buzullar tarafından getirilen malzemelerden oluşmalarıdır. Bu yüzden bu topraklara, taşınmış adı verilir. Organik kalıntı ve humus oranı yüksektir. Bu ilginç bir şekilde lösleri tarım için uygun kılar. Aynı zamanda, içinde yüksek miktarda kalker de vardır. Genellikle çöl kökenli topraklar olmalarına rağmen çok verimlidirler. Lösler, çöllere ek olarak eski buzulların bıraktığı çökellerden ve yarı kurak iklimlerdeki akarsuların taşıdığı malzemelerden birikerek oluşur. Oldukça ince yapılıdır, sarımtırak veya çok açık renklidir.

Lös Toprak Nerede Olur?

Türkiye'de çok az rastlanan azonal bir toprak olan lösleri, dünyanın farklı birçok bölgesinde görmek mümkündür. Genel olarak, yarı kurak ve kurak iklimlerde oluşan bu topraklara, dünyada en çok Kuzey Avrupa Düzlüğü'nde (Belçika'dan Ukrayna'ya kadar uzanan bölge), Kuzey Amerika'da, Arjantin steplerinde, Çin'in kuzey kesimlerinde, Orta Asya'nın bazı kısımlarında rastlanır. Ülkemizde ise yalnızca yaz aylarında sıcaklığı ve kuraklığı tavan yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunur.