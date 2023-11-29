Lose 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Lose Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur? e1

Lose 2. ve 3. hali ile örnek cümleler üzerine yapılan araştırmalar genellikle bu fiilin farklı zamanlarda kurulan cümlelerde nasıl kullanıldığının merak edilmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla kaybetmek anlamına gelen lose fiilinin 2. ve 3. halinin hangi bağlamlarda kullanıldığı açıklanmalıdır. Bununla birlikte lose fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur diyenlere detaylı bilgi sunulurken bu eylemin irregular mı regular mı olduğu açıklanmalıdır.

Lose 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler Nelerdir?

Lose fiili İngilizcede kaybetmek anlamına gelecek şekilde kullanılır. Bu fiilin irregular veya regular verbs kategorilerinden hangisine dahil olduğu ise sıklıkla araştırılır. Çünkü lose fiilinin İngilizcede düzenli veya düzensiz eylemler kategorilerinden hangisine dahil olduğuna göre 2. ve 3. halinin nasıl bir değişikliğe uğradığı hatırlanabilir. Bu bağlamda kaybetmek anlamına gelen lose fiilinin irregular verbs kategorisinde yer aldığı söylenmelidir. Yani düzensiz bir fiil olan lose, ikinci ve üçüncü halinde lost şeklinde yazılıp okunur. Kaybetmek anlamına gelen lose fiilinin birinci, ikinci ve üçüncü halinin incelenebildiği cümle örnekleri ise aşağıdaki gibidir:

You don't need to lose your mind right now! (Şu anda aklını kaçırmana gerek yok! - birinci hali) I lost my everything but I'm still trying to gather strength. (Her şeyimi kaybettim ama hala toparlanmaya çalışıyorum. - ikinci hali) This book was lost by someone in this office. (Bu kitap bu ofisteki biri tarafından kaybedildi. - üçüncü hali) If you continue to act like this, you will lose your closest friends. (Böyle davranmaya devam edersen en yakın arkadaşlarını kaybedersin! - birinci hali) You should have been careful before you lost what you earned. (Kazandıklarını kaybetmeden önce dikkatli davranman gerekirdi. - ikinci hali) Has anyone seen my dog that I lost just 5 minutes ago? (Henüz 5 dakika önce kaybettiğim köpeğimi gören oldu mu? - üçüncü hali)

Lose Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede kaybetmek anlamına gelen lose fiilinin ikinci ve üçüncü hali lost şeklinde yazılır. Bu fiilin birinci hali geniş ve gelecek zaman cümleleri gibi bağlamlarda kullanılabilir. Lose fiilinin ikinci hali ise geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. Bununla birlikte lose üçüncü haline perfect tense cümleleri gibi örneklerde rastlanması mümkündür. Dolayısıyla lose fiilinin birinci, ikinci ve üçüncü halinin yazılışı ile okunuşunun aşağıdaki gibi detaylı bir şekilde listelenmesinde fayda vardır: