Lostra Ne Demek? Lostra Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Lostra ne demek sorusuna cevap bulmak için izleyeceğiniz en pratik yol, TDK internet sitesini kullanmaktır. Buradaki kelime anlamı incelendiğinde lostra ne iş yapar sorusuna da cevap bulmuş olacaksınız. Söz konusu hizmeti veren kişilere de lostracı denir. Lostracı ne yapar? Kelimenin kökenine indiğinizde anlamını kavramanız da çok daha kolay olacaktır. Lostra hangi dil sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Lostra Ne Demek?

Lostra kelimesi ülkemizde çoğu kişini anlamını bilmediği bir sözcüktür. Günlük hayatta bu kelime ile karşılaşma ihtimaliniz düşük olsa da son dönemde bu terimin popüler hale geldiğini söyleyebiliriz. Ayakkabı bakımı söz konusu olduğunda akla gelen terimlerin başında lostra terimi gelir. Lostranın kelime anlamı "ayakkabı boyama" demektir. Ancak bu terim sadece ayakkabı boyama işlemi için kullanılmaz. Lostra, ayakkabı ile ilgili yapılan tüm bakımları kapsar.

Lostra kelimesi ile ilgili araştırma yaptığınızda, bu kelimenin anlamının TDK sözlüğünde de yer aldığını görebilirsiniz. Bu sözlükte lostranın anlamı "ayakkabı boyama" olarak tanımlanmıştır. Kelimenin kökenine bakıldığında ise lostranın İtalyanca kökenli olduğunu görebilirsiniz.

Lostracı Ne Yapar?

Lostra hizmeti veren kişiler lostracı olarak tanımlanır. Lostra hizmeti ile ayakkabıların temizlik, tadilat, boyama ve parlatma işlemleri yapılır. Yapılan işlem esnasında ayakkabının dokusuna zarar gelmemelidir. İşlem esnasında ayakkabıda bir hasar varsa bunlar da onarılmalıdır. Özellikle uzun süredir giyilmeyen ayakkabılar için lostracıdan lostra hizmeti alınması tavsiye edilir. Yapılan işlem ile ayakkabının kullanım ömrü de artacaktır.

Lostra hizmeti veren kişi ve kurumların son dönemde arttığı dikkat çeker. Özellikle büyük şehirlerde bu hizmeti veren işletmelere rastlarsınız. Bundan sonraki süreçte de bu hizmeti veren işletmelerin dünya ve ülke genelinde artacağı düşünülmektedir.