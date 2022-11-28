Lotus Çiçeği Anlamı: Lotus Çiçeği Dövmesi Anlamı Nedir, Neyi Simgeler, Ne Demek?

Lotus çiçeği, renkleri her ne kadar bazen farklılık gösterse ve bunlar başka anlamlara da gelse bile hepsinin ortak özelliği saflık, duruluk, masumiyet ve sevgidir. Lotus çiçeği hediye olarak da sıkça kullanılan bir çiçektir. Bu karşı tarafa aslında onunla ne kadar saf ve masum bir ilişki yaşadığınızın temsilidir ve bunun devam etmesini istediğinize dair de bir mesaj taşır.

Lotus Çiçeği Anlamı

Lotus çiçeği genel olarak manevi şekilde temizliği temsil eder. Hayatında kötülüklerden arınmış, hatalarından gereken dersleri çıkartmış olan temiz bir kişiliği idealize ederler. Bir diğer taraftan da ebedi yaşamın sembolü olarak görünür. Lotus çiçeği, her anlamda manevi yönü çok kuvvetli olan bir çiçek türüdür ve kesinlikle özel bir türdür.

Manevi değeri oldukça yüksek olan bu çiçeği hediye etmek de gayet yerinde bir karar olacaktır. Şık bir jest olan lotus çiçeği karşı tarafa manevi, saf ve masum bir ilişkinin mesajını vermek için çok doğru bir tercih olacaktır.

Lotus Çiçeği Dövmesi Anlamı

Saflık ve temizliğin simgesi olan lotus çiçeği aynı zamanda bilgeliğin de sembolüdür. Bu nedenle lotus çiçeği dövme olarak da çok sık tercih edilen bir türdür. Yüzyıllar boyunca Budizm ve Hinduizm inanışlarında kendisine çok büyük bir yer edinen lotus çiçeği, kirli sular ve bataklıklarda yetişen bir bitki çeşidi olmasına rağmen en temiz bitki olarak anılır ve etrafındaki tüm bu kirlilikten etkilenmez.

Lotus bitkisi doğası gereği temizdir. Eğer üzerine minnacık bir toz tanesi bile gelse, hemen yapraklarını sallayarak üzerindeki bu tozları belli bir bölgeye aktarır ve orada toplar. Sonrasında ise yağan yağmurla birlikte yağmur damlalarını buraya alarak tozlardan ve kirlerden kurtulur. Bu sayede her zaman temiz kalır.

Taşıdığı bu anlamlar ve simgelediği anlamlar dolayısıyla lotus çiçeği dövmesi, çok sık temizlik ve saflığın sembolü olarak vücutlara dövme olarak kazınır.

Lotus Çiçeği Kolye ve Yüzüğü Anlamı

Lotus'un bir diğer çok ilginç özelliği de, gece olduğu zaman kapanıp su altına batmasıdır. Daha sonra gün ışığı ile birlikte yeniden su yüzüne çıkıp çiçek açmaktadır. Bu nedenle her gün güzellik ve saflığını korumuş biçimde yeniden doğar.

Tüm bu durumlarda, içine yetiştiği kirli sularda, çevrede bile temiz kalmayı başarabilmesi ve muazzam bir güzelliğe sahip olması, bu özellikleriyle kolye ve yüzüklerde de kendine yer bulmaktadır.

Lotus çiçeği kolyesi ve yüzüğü anlam olarak sonsuz yaşamı simgelemektedir. Aynı zamanda ruhsal uyanışın bir simgesidir. Kirli suların içindeki o saflığı ve ruhsal temizliği simgeler.

Pembe Lotus Çiçeği Anlamı

Pembe lotus çiçeği, lotus çiçeğinin tüm olumlu özelliklerini kendinde toplar. Yani sonsuz yaşamı, masumluğu, saflığı ve diğer birçok özelliği bünyesinde bulundurur. Kendi pembe rengi ile de aydınlanma özelliğini bu özelliklere ekler. Pembe lotus çiçeği, lotus çiçeği ile tüm özellikleri taşır ve aydınlığın sembolüdür.

Mor Lotus Çiçeği Anlamı ve Hikayesi

Minimalizm ve farkındalığı temsil eden mor lotus çiçeği, genellikle Budizm ile ilişkilendirilmektedir. Lotus çiçeğinin bir de mitolojide atlanmayacak kadar önemli bir yeri vardır. Efsaneye göre bir peri Herkül'e karşılıksız bir şekilde aşık olur ve tüm geceleri bir gölün dibinde geçirir.

Güneş doğunca da pembe bir şafakla yıkanır. Herkül günlerden bir gün bir sabah yıkanmak için bu göle gelir. Peri çok etkilenerek Herkül'e doğru ilerler. Amacı onun kalbini kazanmak ve onu gölün dibine çekmektir. Peri, Herkül'ü görünce ondan çok etkilenir. Güzelliği o kadar etkileyicidir ki gözlerini ondan ayıramaz. Herkül ise periyi farketmeden oradan gider. Peri de onun arkasından bakakalır ve artık batmaktan vazgeçerek güzel mi güzel bir lotus çiçeğine dönüşür.

Antik Yunan'da kadınlar bu çiçeği ilahi özellikleri olan bir çiçek olarak gördüklerinden saç ve kıyafetlerini sık sık lotus çiçeği ile süslerlerdi. Daha sonra da lotus çiçeği kadınların sembolü olarak takılarda da yer etmeye başlamıştır.

Lotus Dövmesi

Saflık ve temizliğin sembolü olan lotus dövmesi, günümüzde en çok tercih edilen dövme modellerinden bir tanesidir.