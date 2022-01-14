Lübnan Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Başkenti Beyrut olan ülkenin geçim kaynağı hizmet ve turizm sektörleridir. Sektörlerin başını çektiği Beyrut ülkenin en büyük liman şehri olma özelliğine de sahiptir. 1970'li yıllarda finansal sektörün sayesinde Ortadoğu'nun gelişmiş ülkeleri arasında bulunan Lübnan'ın o dönemden sonra yaşadığı iç karışıklıklar günümüzde devam etmektedir. Orta Doğu coğrafyasında adından sıkça söz ettiren Lübnan'ın nerede olduğu da oldukça merak edilmektedir. İşte, Lübnan ile ilgili tüm detaylar...

Lübnan hangi kıtada?

Günümüzde adını sıklıkla duyduğunuz ve iç karışıklıkların devam ettiği bir ülke olan Lübnan, Asya kıtasının batı ucunda Akdeniz'in doğusunda yer alan bir Arap ülkesidir. Yüzölçümü 10.452 kilometre kare olan ülkenin, nüfusu 6 milyondan fazladır.

Lübnan Dünya'nın hangi bölgesinde?

Akdeniz kıyılarında bulunan önemli bir ülke olan Lübnan Suriye ve İsrail ile komşudur. Coğrafi konumu itibariyle kıyı kesiminde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Kışlar yumuşak ve yağışlı, yazlar sıcak ve nemlidir.

Lübnan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Lübnan Asya kıtasında yer alan ülkelerdir biridir. Hem Akdeniz'e kıyısı olması, hem de Orta Doğu ülkesi olması nedeniyle bölgede dikkat çeken ülklerr arasında yer almaktadır.

Lübnan hangi yarım kürede yer alır?

Lübnan Asya kıtasının batısında bulunması nedeniyle kuzey yarım kürede yer almaktadır. Ortadoğu'nun dağları en sık bitki örtüsüyle kaplı kesimi Lübnan'dır.