Lübnan Para Birimi Nedir? Lübnan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Lübnan, Cumhuriyeti Batı Asya'da konumlanmış Akdeniz'e kıyısı olan bir Orta Doğu ülkesidir. Son zamanlarda haberlerde yaşadıkları ekonomik kriz ile işittiğimiz Lübnan'ın yıllık ortalama 14 milyar dolar tutarında ticaret hacmi vardır. Farklı ülkelerden yaptığı ithalat tutarının nerdeyse üçte biri kadar da ihracat yapan Lübnan, başlıca olarak meyve, sebze, metal ve hurda ürünleri ihraç etmektedir. Peki, Lübnan para birimi sembolü nedir? Lübnan para birimi hangisidir? İşte ayrıntılar...

Lübnan Para Birimi Nedir?

Lübnan'ın resmi para birimi Lübnan Bankası tarafından dağıtılan Lübnan Lirasıdır. Lübnan parasının alt birimi qirstir, 1 Lübnan Lirası 100 qirşe bölünür. Enflasyon sebebi ile qirşler kullanımdan kaldırılmıştır.

Lübnan Lirasına ait 100, 250, 500 ve 1000 lira olarak üzere 4 madeni para 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 lira olmak üzere 6 banknot para vardır.

Lübnan Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye, Lübnan'ın en çok ithalat yaptığı ülkelerden birisidir. Ülkemiz Lübnan'a motorlu kara taşıtı, tütün mamulleri, bitkisel yağ ve demir çelik profilleri ihraç etmektedir.

İki ülke arasında yaklaşık olarak 1 buçuk milyar dolar tutarında ticaret hacmi vardır. Ayrıca iki ülke arasında 2010 yılında yapılan vize anlaşması ile vizesiz olarak gidiş gelişler yapılmakta olduğu için Lübnan para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği sıklıkla merak edilen konulardan birisidir. 1 Lübnan Lirası yaklaşık 0.0095 Türk Lirasına tekabül eder.

Lübnan Para Birimi Sembolü Nedir?

Lübnan para biriminin diğer para birimleri gibi uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Lübnan Lirası uluslararası para kodu LBP, sembolü ise ل.ل şeklindedir.