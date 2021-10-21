Lügat eş anlamlısı nedir? Lügat kelimesinin eş anlamlısı

Konuşa sırasında cümlelerini farklı kelimeler ile zenginleştirmek isteyen kişiler, kelimelerin eş anlamlılarını kullanmayı tercih edebilir. Bu kelimelerden biri de lügattır. Lügat sözcük ve sözcükler demektir. Farklı şekillerde yazılsa da aynı anlamları olan bu kelimeler hakkında bilinmesi gerekenleri ve örnek cümleleri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.
LÜGAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı olsa da anlamları birbirine yakın ya da aynı olan kelimeleri tanımlar. Bu kapsamda Lügat kelimesinin eş anlamlısı da Türk Dil Kurumu'na göre sözcü ve sözcüklerdir. Lügat kelimesi günlük hayat içerisinde kişilerin sıklıkla kullandıkları bir kelime değildir. Bu yüzden genel olarak eş anlamlısı olan sözcük kelimesi kullanılır.
LÜGAT KELİMESİNİN ANLAMI
Lügat kelimesi, sözcük ve sözcükler anlamına gelir. Bunun yanı sıra sözlük anlamı da bulunmaktadır. Lügat kelimesi günümüzde kullanımı sık tercih edilen bir kelime değildir. Bu yüzden genel olarak eş anlamlısı olan sözlük ve sözcük kelimeleri kullanılır. Lügat kelimesinin en çok kullanıldığı yerler ise eski eserler ve konuşma dilidir. Cumhuriyet tarihi ile birlikte lügat kelimesi kullanımı azalmıştır.
LÜGAT KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
LÜGAT KELİMESİNİN DEYİM İÇİNDE KULLANIMINA ÖRNEKLER
Lügat paralamak: Kişinin konuşma sırasında kullandığı kelimeler ile anlaşılmaz bir süreç yaşatması.
LÜGAT EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
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