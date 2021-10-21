Lügat eş anlamlısı nedir? Lügat kelimesinin eş anlamlısı

Konuşa sırasında cümlelerini farklı kelimeler ile zenginleştirmek isteyen kişiler, kelimelerin eş anlamlılarını kullanmayı tercih edebilir. Bu kelimelerden biri de lügattır. Lügat sözcük ve sözcükler demektir. Farklı şekillerde yazılsa da aynı anlamları olan bu kelimeler hakkında bilinmesi gerekenleri ve örnek cümleleri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

LÜGAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı olsa da anlamları birbirine yakın ya da aynı olan kelimeleri tanımlar. Bu kapsamda Lügat kelimesinin eş anlamlısı da Türk Dil Kurumu'na göre sözcü ve sözcüklerdir. Lügat kelimesi günlük hayat içerisinde kişilerin sıklıkla kullandıkları bir kelime değildir. Bu yüzden genel olarak eş anlamlısı olan sözcük kelimesi kullanılır.

LÜGAT KELİMESİNİN ANLAMI

Lügat kelimesi, sözcük ve sözcükler anlamına gelir. Bunun yanı sıra sözlük anlamı da bulunmaktadır. Lügat kelimesi günümüzde kullanımı sık tercih edilen bir kelime değildir. Bu yüzden genel olarak eş anlamlısı olan sözlük ve sözcük kelimeleri kullanılır. Lügat kelimesinin en çok kullanıldığı yerler ise eski eserler ve konuşma dilidir. Cumhuriyet tarihi ile birlikte lügat kelimesi kullanımı azalmıştır.

LÜGAT KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bizim lügatımızda bu tür kelimeler bulunmaz.

Lügatın zenginliği bir dilin zenginliğini ifade eder.

Cümle içinde kullandığı lügatlar ile çevresinde herkesi etkisi altına almayı başarmıştı.

LÜGAT KELİMESİNİN DEYİM İÇİNDE KULLANIMINA ÖRNEKLER

Lügat paralamak: Kişinin konuşma sırasında kullandığı kelimeler ile anlaşılmaz bir süreç yaşatması.

Konuşurken öyle anlamsız kelimeler sarf etti ki resmen lügat paralattı.

LÜGAT EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Sözcük eş anlamlısı ile ilgili örnek cümle:

Sözcükler ağzından birer bire dökülüyordu.

Tartışma sırasında kullandığı sözcüklerin hepsi onun canını acıtmaya yönelikti.

Biraz dinlendikten sonra dilinin altındaki sözcükleri ortaya attı.

Sözlük eş anlamlısı ile ilgili cümle: