Lügaz Nedir? Söz Sanatlarından Lugaz Ne Demek, Örnekleri Neler?

Divan edebiyatı şairlerinin aruz ölçüsü ile yazdığı lügaz metinler, Türk halk edebiyatında ise hece ölçüsü ile kaleme alınıyor. Hal böyle olunca lügaz kelimesinin ne anlama geldiği, edebiyat açısından ne şekilde kullanıldığı da merak söz konusu oluyor. Peki, lügaz ne demek? Konu hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Lügaz türü ile ilgili bilgiler yazımızın devamında sizinle.

Lügaz Nedir?

Lügaz kelimesi sözlük anlamı ile: Çöl faresinin saklandığı yerin bulunmaması amacı ile yuvasını labirent gibi eğri büğrü kazması, sözün maksadını gizlemek, şaşırtmalı söz söylemek" gibi anlamlara gelen "lağz" kökünden türemiştir. Lügaz kelimesi aynı zamanda lugaz, luğz, lağz gibi sözcüklerle de söyleniyor. Genel anlamı ise bilmece, zeka oyunu olarak biliniyor.

Lügaz, aynı zamanda manzum şeklinde yazılan bilmeceler olarak da divan edebiyatı içerisinde yer alıyor. Lügaz türünde şiirlere yer veren divan şairleri arasında en bilindik isimler; Nabi, Fuzuli, Nedim, Şeyh Galib'dir.

Manzum türündeki bu bilmeceler içerisinde şairler doğrudan okura sesleniyor. Lügaz içerisinde kafiye ve redif kullanılarak betimleme yapılıyor ve eşya tarif ediliyor. Bazı lügaz metinlerin sonunda, parantez içerisinde sorulan bilmecenin cevabı veriliyor. Bazılarında ise okurun cevabı bulması bekleniyor.

Lügaz sanatı aynı zamanda muamma sanatı ile de sıkça karıştırılıyor. Bu iki söz sanatını karıştırmamak için arasındaki farkları şu şekilde sıralayabiliriz:

Muamma sanatı, Allah'ın isimleri ve de insan isimleri için düzenleniyor.

Muamma sanatında çözüme yarayacak açıklamalar genellikle belli değildir. Lügaz metinlerde ise açıklama her zaman bulunuyor.

Lügaz Örnekleri Nelerdir?

Lügaz metinlerine örnek olarak şunları verebiliriz:

Nedir kim ol iki yüzlü münâfık

Nümâyan çihresinde levn-i âşık

Gezer dünyayı hem bî-dest ü pâdır

Mukim-i hâne-i ehl-i gınadır

Teâl-Allah nedir anda bu kudret

Yemez içmez virir dünyaya nî'met

Gehi Müslim kıyâfetle be-didâr

Gehi şekl-i firengide nümûdâr

Kırılsa pâre pâre olsa amma

Zarar gelmez ana bir türlü kat'â

Yatar zir-i zemînde hâke yek-sân

Semâda adıdır mihr-i dirahşân

Eğer kim olmasaydı kalbi fasîd

Cihânda olmaz idi kadri kâsid

Yeter vasf eyledin ol bî-vefâyı

Yanından gitmese virmez safâyı

Şair burada "altın" kelimesini anlatıyor.

Tren gelir IS diye

Makinist vurur TAN diye,

Kömürcü anahtarı kaybetmiş

Kondüktör bağırır BUL diye.

Şair burada "İstanbul" kelimesini anlatıyor.

Bir acayip nesne gördüm

Etrafında sur u var

Kendini yer bitirir

Acayip huyu var

Şair burada "mum" kelimesini anlatıyor.