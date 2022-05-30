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Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:38 Son Güncelleme: 30.5.2022 15:38

Lügaz Nedir? Söz Sanatlarından Lugaz Ne Demek, Örnekleri Neler?

Lügaz Nedir? Söz Sanatlarından Lugaz Ne Demek, Örnekleri Neler?

Osmanlı döneminde divan edebiyatının önemli bir yeri bulunuyor. Şairlerin şiirlerini topladığı eserlere divan adı verildiğinden, dönem de aynı adı alıyor. Divan şiirlerinin pek çoğu kasideler ile başlıyor. Kasideler, padişahın meziyetlerini öven şiirler olarak biliniyor. Divan edebiyatında yer alan şiir türleri arasında şarkı, muamma, lügaz, gazel ve kıta bulunuyor. Dönemin en popüler şiirleri arasında yer alan lügaz, halk tarafından sıklıkla merak ediliyor. Peki, Lügaz Nedir? Söz Sanatlarından Lugaz Ne Demek, Örnekleri Neler? İşte detaylar…

Divan edebiyatı şairlerinin aruz ölçüsü ile yazdığı lügaz metinler, Türk halk edebiyatında ise hece ölçüsü ile kaleme alınıyor. Hal böyle olunca lügaz kelimesinin ne anlama geldiği, edebiyat açısından ne şekilde kullanıldığı da merak söz konusu oluyor. Peki, lügaz ne demek? Konu hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Lügaz türü ile ilgili bilgiler yazımızın devamında sizinle.

Lügaz Nedir?

Lügaz kelimesi sözlük anlamı ile: Çöl faresinin saklandığı yerin bulunmaması amacı ile yuvasını labirent gibi eğri büğrü kazması, sözün maksadını gizlemek, şaşırtmalı söz söylemek" gibi anlamlara gelen "lağz" kökünden türemiştir. Lügaz kelimesi aynı zamanda lugaz, luğz, lağz gibi sözcüklerle de söyleniyor. Genel anlamı ise bilmece, zeka oyunu olarak biliniyor.

Lügaz, aynı zamanda manzum şeklinde yazılan bilmeceler olarak da divan edebiyatı içerisinde yer alıyor. Lügaz türünde şiirlere yer veren divan şairleri arasında en bilindik isimler; Nabi, Fuzuli, Nedim, Şeyh Galib'dir.

Manzum türündeki bu bilmeceler içerisinde şairler doğrudan okura sesleniyor. Lügaz içerisinde kafiye ve redif kullanılarak betimleme yapılıyor ve eşya tarif ediliyor. Bazı lügaz metinlerin sonunda, parantez içerisinde sorulan bilmecenin cevabı veriliyor. Bazılarında ise okurun cevabı bulması bekleniyor.

Lügaz sanatı aynı zamanda muamma sanatı ile de sıkça karıştırılıyor. Bu iki söz sanatını karıştırmamak için arasındaki farkları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Muamma sanatı, Allah'ın isimleri ve de insan isimleri için düzenleniyor.
  • Muamma sanatında çözüme yarayacak açıklamalar genellikle belli değildir. Lügaz metinlerde ise açıklama her zaman bulunuyor.

Lügaz Örnekleri Nelerdir?

Lügaz metinlerine örnek olarak şunları verebiliriz:

  • Nedir kim ol iki yüzlü münâfık
    Nümâyan çihresinde levn-i âşık
    Gezer dünyayı hem bî-dest ü pâdır
    Mukim-i hâne-i ehl-i gınadır
    Teâl-Allah nedir anda bu kudret
    Yemez içmez virir dünyaya nî'met
    Gehi Müslim kıyâfetle be-didâr
    Gehi şekl-i firengide nümûdâr
    Kırılsa pâre pâre olsa amma
    Zarar gelmez ana bir türlü kat'â
    Yatar zir-i zemînde hâke yek-sân
    Semâda adıdır mihr-i dirahşân
    Eğer kim olmasaydı kalbi fasîd
    Cihânda olmaz idi kadri kâsid
    Yeter vasf eyledin ol bî-vefâyı
    Yanından gitmese virmez safâyı

Şair burada "altın" kelimesini anlatıyor.

  • Tren gelir IS diye
    Makinist vurur TAN diye,
    Kömürcü anahtarı kaybetmiş
    Kondüktör bağırır BUL diye.

Şair burada "İstanbul" kelimesini anlatıyor.

  • Bir acayip nesne gördüm
    Etrafında sur u var
    Kendini yer bitirir
    Acayip huyu var

Şair burada "mum" kelimesini anlatıyor.

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Lügaz Nedir? Söz Sanatlarından Lugaz Ne Demek, Örnekleri Neler?
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