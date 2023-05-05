Lüleburgaz Nerede? Lüleburgaz Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Lüleburgaz nerede sorusu coğrafyanın ilgi alanlarından biridir. Lüleburgaz nereye bağlı ya da Lüleburgaz nerenin ilçesi gibi konuları da öğrenebileceğiniz çok sayıda kaynak vardır. Lüleburgaz'a nasıl gidilir sorusu da gezi rehberlerinde yer alan konular arasındadır. Lüleburgaz hangi ile bağlı araştırması, bölgenin kültür yapısı hakkında da sizlere fikir verecektir. Lüleburgaz hangi bölgede sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Lüleburgaz Nerede?

Lüleburgaz, Kırklareli iline bağlı olan gelişmiş bir ilçedir. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu ilçe, Türkiye'nin de Balkanlara açılan kapısı niteliğindedir. Ülkemizin Trakya topraklarında bulunan Lüleburgaz'a ulaşım da çok kolaydır. Daha çok karasal iklimin hâkim olduğu ilçede yaz mevsimi sıcak, kış ayları ise soğuk ve yağışlıdır. Bu iklim koşullarında Lüleburgaz, yılın her mevsimi ziyaret edilebilir.

Lüleburgaz ile Kırklareli şehir merkezi arası 66 km mesafededir. İl ve ilçe merkezi arasında faaliyet gösteren otobüsler ile kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Ayrıca İstanbul Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule tren hattı ile de ilçeye ulaşmanız mümkündür.

Lüleburgaz Nerenin İlçesi?

Lüleburgaz, Marmara Bölgesi'nde bulunan Kırklareli iline bağlı olan bir ilçedir. Son derece gelişmiş olan bu ilçenin Trakya'nın en modern ve gelişmiş ilçesi olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu ilçede Balkan ve Anadolu kültürünün karışımını bulabilirsiniz. Sakin ve huzurlu bir ilçe olan Lüleburgaz'ın nüfusu 154 bin kişidir.

Lüleburgaz'da bulunduğunuz süre içerisinde Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi'ni de görmenizi tavsiye ediyoruz. Oldukça büyük olan bu cami Koca Sinan tarafından inşa edilmiştir. Caminin avlusunda Zafer Çeşmesi ve Zandan Baba Türbesi de yer almaktadır.