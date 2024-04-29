Lümpen Kime Denir? Lümpen Kelimesi Kimler İçin Kullanılır?

Film, kitap yahut muhabbet esnasında geçen bazı kelimelerin anlamları bilinmiyor olabilir. Lümpen kelimesi de bahsi geçen sıkça kullanılan ancak anlamı pek bilinmeyen kelimelerden biridir. Sözcüklerin doğru ve yerinde kullanılması güzel bir dil için en önemli hususlardan olduğu için lümpen kime denir, lümpen kelimesi kimler için kullanılır sorularının yanıtlarını bilmek gereklidir.

Lümpen Ne Demek?

Lümpen Almanca kökenli, terim anlamı 'paçavra' olan bir kelimedir. Sözlüklerdeki karşılığı ise 'boş gezen, çalışmayan, sadece tüketim yapan, herhangi bir tavır ya da tarza sahip olmayan' şeklindedir. Argo tabiri ise ayak takımıdır. Günlük sohbetlerde, film, gazete, kitap ve dergilerde lümpen kelimesi sıklıkla kullanılmaktadır.

Lümpen Kime Denir, Kimler İçin Kullanılır?

Lümpen kelimesi bir şahsın olumsuz özelliklerinden yahut karakterinin eksik yanlarından bahsedilirken kullanılan bir sözcüktür. Genellikle kendine has fikri olmayan, üretmeyen, herhangi bir durum karşısında duruşu olmayan, tüketim meraklısı kimseler bu özellikleri üzerinden ifade edilirken lümpen kelimesi kullanılmaktadır. Ayrıca bir kişinin özenti ya da dikkat çekme arzusuyla sahip olmadığı özellikleri, şartları varmış gibi tavırlarda bulunması da lümpen kelimesi ile tasvir edilmektedir.