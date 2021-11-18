Türkçe dili, farklı diller ile etkileşime girmiş ve bu yüzden dilimize pek çok farklı kelime geçmiştir. Bu kelimelerden biri de lüzum kelimesidir. Lüzum kelimesinin kökeni Türkçe değildir. Arapçadan dilimize geçen ve günümüzde de sıkça kullanıla bu kelimenin hem anlamı hem de eş anlamlısı merak edilir. İşte, Lüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Lüzum kelimesinin anlamı

Lüzum kelimesi, kişiler tarafından sıklıkla kullanılan ve anlamı merak edilen bir kelimedir. Gerek ve gereklilik olarak tanımlanan bu kelimenin kökeni ise Türkçe değildir. Türklerin farklı coğrafyalar ile etkileşime girmesi dilde de alışverişe yol açmıştır. Lüzum kelimesi de bu kapsamda dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelimenin kökeni herkes tarafından tam olarak bilinmediği için sık sık araştırılan konuların arasında yer alır.

Lüzum kelimesinin eş anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen, gerek ve gereklilik olarak tanımlanan lüzum kelimesinin dört farklı eş anlamlı kelimesi vardır. Bunlardan ikisi tanımda da yer alan gerek ve gerekliliktir. Diğer iki eş anlamlı kelime ise hacet ve icaptır. Hacet ve icap kelimesi de lüzum kelimesi gibi dilimize Arapçadan girmiştir. Kişiler lüzum kelimesi yerine kurdukları cümlelerde ya da konuşmalarda hacet, icap, gerek ve gereklilik kelimesini kullanabilirler. Bu 5 kelime birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanan kişilerin kelime dağarcığı da daha zengindir.

Lüzum kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Lüzumsuz bir savaşa girerek zaman kaybetti.

Yanında ilacını bulundurması onun hayatında bir lüzum.

Hiç lüzumu yokken kendini yordu.

Lüzum kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım