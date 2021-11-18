Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Lüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:54

Lüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlısı

Lüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlısı

Kişiler günlük hayat içerisinde kullandıkları kelimelerin anlamlarını merak eder ve araştırır. Bu kelimelerden biri de lüzum kelimesidir. Türkçenin Arap coğrafyası ile etkileşiminden dolayı bu kelime de dilimize geçmiştir. Bu yüzden kişiler bu kelimenin hem anlamını hem de eş anlamlı kelimelerini merak ederek araştırma ihtiyacı duyar. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda Lüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Türkçe dili, farklı diller ile etkileşime girmiş ve bu yüzden dilimize pek çok farklı kelime geçmiştir. Bu kelimelerden biri de lüzum kelimesidir. Lüzum kelimesinin kökeni Türkçe değildir. Arapçadan dilimize geçen ve günümüzde de sıkça kullanıla bu kelimenin hem anlamı hem de eş anlamlısı merak edilir. İşte, Lüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Lüzum kelimesinin anlamı

Lüzum kelimesi, kişiler tarafından sıklıkla kullanılan ve anlamı merak edilen bir kelimedir. Gerek ve gereklilik olarak tanımlanan bu kelimenin kökeni ise Türkçe değildir. Türklerin farklı coğrafyalar ile etkileşime girmesi dilde de alışverişe yol açmıştır. Lüzum kelimesi de bu kapsamda dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelimenin kökeni herkes tarafından tam olarak bilinmediği için sık sık araştırılan konuların arasında yer alır.

Lüzum kelimesinin eş anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen, gerek ve gereklilik olarak tanımlanan lüzum kelimesinin dört farklı eş anlamlı kelimesi vardır. Bunlardan ikisi tanımda da yer alan gerek ve gerekliliktir. Diğer iki eş anlamlı kelime ise hacet ve icaptır. Hacet ve icap kelimesi de lüzum kelimesi gibi dilimize Arapçadan girmiştir. Kişiler lüzum kelimesi yerine kurdukları cümlelerde ya da konuşmalarda hacet, icap, gerek ve gereklilik kelimesini kullanabilirler. Bu 5 kelime birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanan kişilerin kelime dağarcığı da daha zengindir.

Lüzum kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Lüzumsuz bir savaşa girerek zaman kaybetti.
  • Yanında ilacını bulundurması onun hayatında bir lüzum.
  • Hiç lüzumu yokken kendini yordu.

Lüzum kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Yarışmaya girmeden önce belgelerini vermesi gerekirdi.
  • Onun hastaneye tek başına gitmemesi gerekliydi.
  • Bu sorunun üstesinden benim gelmem icap ediyor.
  • Onun davetine karşılık bizim de icap etmemiz lazım.
  • Onun sözü üzerine kimsenin başka bir şey söylemesine hacet olmaz.
  • Sen varken bizim konuşma yapmamıza ne hacet.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lüzum eş anlamlısı nedir? Lüzum kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA