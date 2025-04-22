M Beden Kaç Cm Oluyor? Kadın ve Erkek İçin M Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Kıyafet alışverişi yaparken en çok karşılaşılan sorunlardan biri de beden ölçüleridir. Özellikle "M beden kaç cm oluyor?" sorusu, hem kadınlar hem de erkekler için sıkça sorulan bir konudur. Doğru beden seçimi, hem şıklık hem de konfor açısından oldukça önemlidir. M beden kaç cm oluyor, kadın ve erkek için M beden göğüs, bel, basen ölçüleri kaç santim olur sorularının cevapları sayesinde rahatça alışveriş yapabilirsiniz.

M Beden Kaç Cm Oluyor?

"M beden", "medium" yani "orta" bedenin kısaltmasıdır. Genellikle S (small - küçük) ile L (large - büyük) beden arasında yer alır ve ortalama vücut ölçülerine sahip kişiler için tasarlanmıştır. Ancak bu ölçüler markalara ve ülkelere göre küçük farklar gösterebilir.

Kadın İçin M Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Kadın giyimde M bedenin genel ölçüleri şu şekildedir:

Göğüs çevresi: 88 - 92 cm

Bel çevresi: 70 - 74 cm

Basen çevresi: 96 - 100 cm

Bu ölçüler, standart Türk ve Avrupa kalıplarına göre belirlenmiştir. Slim fit (dar kalıp) veya oversize (bol kesim) modellerde bu ölçüler farklı hissedilebilir.

Erkek İçin M Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Erkek giyimde M beden ölçüleri ise genellikle şu aralıklardadır:

Göğüs çevresi: 96 - 100 cm

Bel çevresi: 84 - 88 cm

Basen çevresi: 98 - 102 cm

Erkekler için de kesim (regular, slim, fit vs.) ve kumaş türüne göre ölçülerin oturuşu değişebilir.

Beden Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Vücut Tipinizi Tanıyın: Kimi zaman bel çevreniz M beden için uygunken, göğüs ölçünüz L beden olabilir. Vücut tipinize göre beden seçimi yapmalısınız.

Markaya Özel Ölçü Tablosu Kullanın: Her markanın kalıbı farklı olabilir. Online alışverişte mutlaka beden tablosunu kontrol edin.

Esnek Kumaşlar: Likralı ya da elastik kumaşlarda beden biraz daha esnek olabilir.

Kadın ve erkekler için M bedenin ölçüleri belli bir standart aralığında olsa da, en doğru beden seçimi için kendi ölçülerinizi bir mezura yardımıyla belirlemeniz ve ürünün açıklamasında yer alan beden tablosuyla karşılaştırmanız önerilir. Böylece hem şık görünür hem de rahat hissedersiniz.