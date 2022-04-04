M İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? M Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Birçok sebeple bitki isimleri merak edilebilir. Biz de hem bu merakınızı gidermek için hem de yeni bilgilere yer vermek için bu yazımıza yer verdik. M harfi ile bitkiler nelerdir? M ile başlayan bitkiler ne işe yarar? Bu gibi soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız listede bulabilirsiniz.

M İle Başlayan Bitki İsimleri Nelerdir?

M harfi ile başlayan bitkiler oldukça fazladır. Bu bitkilerin kendi içlerinde sınıflara ayrılması da onları fazla çeşitli yapmaktadır. Merak ettiğiniz tüm m harfi ile başlayan bitki isimlerini ve yararlı bilgiler içeren açıklamalarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

· Mürver Çiçeği

Kuzey Afrika ve Asya bölgelerinde sıklıkla bulunan çoğunlukla beyaz çiçekli küçük bir çiçektir. Eski zamanlarda yanık tedavilerinde kullanılan mürver çiçeği, faydalı özelliklerinin yanı sıra hoş kokusuyla da herkesi cezbeder.

· Mısır Püskülü

Buğdaygiller familyasında yer alan mısır püskülü, ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişir. Dünyada ise Güney Afrika'da yetiştirilir.

· Meyan Kökü

Tatlı kök ismiyle de bilinen meyan kökü, mor renkli çiçekleriyle dikkat çeker. Özellikle dere ve nehir kenarlarını seven bu çok yıllık meyan kökü bitkisi, toprağın derinliklerine kadar uzanan köklere sahiptir.

· Mersin Yaprağı

Serin ve dağlık yerleri seven mersin yaprağı birçok isimle tanınmaktadır. Murt, zazak, sakız ağacı gibi isimlere de sahiptir.

· Mercan Köşk

Bazı yerlerde güvey otu olarak da tanınan mercan köşk, hoş kokulu ve son derece faydalı bir bitkidir. Ülkemizde, Ege, Akdeniz, Trakya, Marmara ve Akdeniz'de sıklıkla yetiştirilir.

· Melisa

Sakinleştirici etkisi olduğu bilinen melisa bitkisi, ülkemizin neredeyse her bölgesinde yetişir. Herkes tarafından sevilen bir bitki olan melisa bitkisi, özellikle çay olarak tüketildiğinde bütün faydalarına erişilebilir.

· Mayıs Papatyası

Papatyanın en çok karşılaşılan türü olan mayıs papatyası her yerde yetişebilir. Mayıs papatyası özellikle kozmetikte sıklıkla kullanılıyor. Bunun sebebi ise cilde son derece iyi gelmesidir.

· Mate Yaprağı

Çobanpüskülügiller familyasına ait olan mate yaprağı, Paraguay çayı olarak bilinir. Adından da anlaşılacağı üzere bu ülkede çay olarak tüketilmesi son derece yaygındır.

· Muz

Tropikal bölgelerde yetişen kabuklu uzun şekilli meyve, ülkemizde hemen hemen herkes tarafından tüketilir.

· Mandalina

Dilim şeklinde oluşan bu meyve görüntüsünün yanı sıra, hoş kokulu olmasıyla sevilir. Bol miktarda c vitamini içeren mandalina, özellikle kış aylarında tüketildiğinde birçok hastalıktan korur.

· Muşmula

Gülgiller familyasının bir akrabası olan muşmula meyvesi, döngel ya da beşbıyık isimleriyle de anılır. Ekşi bir tada sahip olan muşmula meyvesi, erik benzeri görüntüye sahiptir.

· Mayer

Limonun bir türü olan mayer, büyük ve çok sulu haliyle ön plana çıkar.

· Müge

Ilıman iklimlerde yaygın olarak yetişen Müge çiçeği, yemyeşil yaprakları arasında bulunan bembeyaz çiçekleriyle son derece güzel ve narin bir bitki olduğunu kanıtlar.

· Manolya

Kendi adını taşıyan manolyagiller familyasına ait bu çiçek, çok hoş kokulu olmasının yanı sıra güzelliğiyle de etkileyici bir bitkidir. Narin bir çiçek olan manolya, yaprak döken bitki türleri arasındadır.

· Menekşe

Genellikle saksı çiçeği olarak yetiştirilen menekşe çiçeği, mor, pembe, kırmızı renklerinde bulunuyor. Bilinen beş yüz adet türü olan menekşe, neredeyse dünyanın her yerinde kolaylıkla yetiştirilebilir.