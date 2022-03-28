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Giriş Tarihi: 28.3.2022 11:30 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:30

M İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? M Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

M İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? M Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Alfabenin 16. Sırasında yer alan M harfi dilimizde çokça kullanılan bir sessiz harftir. Günlük hayatımızda ve çeşitli alanlarda kullandığımız eşyalara verilen isimlerden bazıları M harfi ile başlar. M ile başlayan eşya ismi var mı? M harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Günlük hayatımızda eşyalarla sürekli iç içe olsak bile hepsini isimleri de hafızamızda tutmakta bir olarak kolay değildir, ama bu isimlerin baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha faydalı bir yöntemdir. Hemen herkesin severek oynadığı kelime oyunlarında, bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıkabilecek olan eşya isimlerini bilmek kuşkusuz kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Bulmacalarda ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi olan "M harfi ile başlayan isimler nelerdir?" Sorusunun cevabına birlikte bakalım...

M Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Eşyalar günlük hayatımızda sürekli kullandığımız, işlerimizi ve hayatımızı kolaylaştıran araçlardır. Bu bahsi geçen eşyaların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bazıları ise M harfiyle başlayan bu eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Masa ( 4 ayaklı büyük sehpa)
  • Minder ( kumaştan yapılan yumuşak oturaç)
  • Makas ( iki bıçaklı kesme aleti)
  • Mandal ( kumaş ve kağıt benzeri ürünleri tutturmaya yarayan eşya)
  • Maşa ( el değmeden nesneleri tutmak için kullanılan eşya)
  • Mala ( alçı ve sıva malzemelerini sürmeye yarayan alet)
  • Maske ( yüzü zararlı bakteri, virüs ve gazlardan korumak için takılan bez)

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M İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? M Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?
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