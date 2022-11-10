M İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce M Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler e1

Türkçe dilinde sessiz bir harfin kullanılabilmesi için yanına gelecek sesli harflere ihtiyaç duyulur. M harfi ise dudak harfi olarak bilinen, yanına gelen ünlü harfin ses tınısına göre şekillenen harflerdendir. m ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin ya da kelime oyunu oynayanların araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Ya da ailenizin katılacak bebeğiniz için isim ararken m ile başlayan 5 harfli kelimelere göz atabilirsiniz. Yeni dil öğrenenler içinde m ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça yararlı olmaktadır.

M ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabemizin 29 harfinden yirmi birincisi olan m harfi dilimizde çok sık kullanılan kelimelerin ve isimlerin baş harfi olmaktadır. Bu yüzden m harfi ile başlayan kelimelerin sayısı fazladır. Günlük dilde sık kullanılan m ile başlayan kelimeler şöyledir:

Maç, mal, mat, mey, men, mil, mıh, mod, muz, mit, mor, mim.

-Türkçe'de sık sık kullanılan m ile başlayan 4 harfli kelimeler ise şöyledir:

Maaş, mail, maki, mala, mama, malt, mana, mani, mars, marş, mart, masa, maşa, mavi, maya, maun, mayı, mazı, meal, menü, mera, mert, mesh, meşe, meze, moda, morg, muaf, mülk, müze.

-Türkçe'de sık sık kullanılan m ile başlayan 5 harfli kelimeler ise şöyledir:

Mabet, macun, madde, maddi, madem, maden, magma, mafya, mahir, makam, makas, makro, maksi, makul, malik, mamak, mamul, manat, manda, mantı, marka, martı, marul, masaj, masum, matah, matem, mayıs, mecaz, meğer, melek, mesaj, metro, metre, midye.

-Türkçe'de sık sık kullanılan m ile başlayan 6 harfli kelimeler ise şöyledir:

Macera, mağaza, mağara, mağdur, mahcup, mahrem, mahzen, makina, makyaj, makyöz, mandal, manken, manşet, mantar, masraf, meclis, meblağ, mecazi, medeni, memnun, meslek.

M ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

İngilizce kelimeler günlük hayatta ve konuşma dilince sık sık karşılaştığımız konulardan bir tanesidir. Dil öğrenenlerin ya da İngilizce kelime dağarcığını geliştirmek isteyenlerin m ile başlayan İngilizce kelimeleri öğrenmeleri yabancı dil bilgileri üzerinde etkili olacaktır. Kolaylıkla öğrenebileceğiniz m ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları:

Mouth – ağız

Month – ay

My – benim

Milk – süt

Mute – sessiz

Mutton – koyun eti

Mustard – hardal

Multi – çok

Mussel – midye

Music – müzik

Musician – müzisyen

Museum – müze

Mushroom – mantar

Mustache – bıyık

Morello – vişne

Moon – ay

Mountain – dağ

Moody – huysuz

Mood – ruh hali

Moose – geyik

Monster – canavar, yaratık

Millitary – askeri

Miss – kaçırmak, özlemek

Mike – mikrofon

M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Erkek bebek bekleyen anne ve baba adayları doğacak olan bebeğe koyacakları ad ve manaları konusunda araştırma yapıyorlar. M harfi ile başlayan popüler erkek isimleri ise:

Metin, Mithat, Mazhar, Muhammet, Mustafa, Mahir, Mahmut, Murat, Mahsun, Mansur, Mehmet, Mehdi, Melih, Melik, Mert, Mertcan, Mensur, Merih, Mesut, Mete, Mirza

M Harfi ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen anne ve baba adayları doğacak olan bebeğe koyacakları ad ve manaları konusunda araştırma yapıyorlar. M harfi ile başlayan popüler kız isimleri ise:

Meltem, Melis, Melisa, Meriç, Meryem, Melahat, Mehtap, Mine, Mina, Hülya, Hürrem, Makbule, Mahmure, Manolya, Melda, Melek, Meliha, Melike, Melodi, Menekşe, Mengü

M ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

M harfi ile başlayan hayvan isimleri oldukça fazladır. Birçoğu ülkemizde de bulunan bu hayvanların bazılarını da ilk defa duyabilirsiniz. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve isimleri m ile başlayan hayvanlar:

Maymun, manda, martı, mirket, mavi balina, misk faresi, misk sığırı, misk domuzu, mersin balığı, mezgit, muhabbet kuşu, mercan balığı, mongos, makak, mayıs böceği, matemli kumru, merinos koyunu, mısır kobrası, mors, mürekkep balığı.

M Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri Nelerdir?

Dilimizde M ile başlayan oldukça fazla sayıda bitki vardır. Bu konudaki bilgilerinizi çoğaltabilir ve neleri kapsadığını öğrenebilirsiniz. M harfi ile başlayan bitkiler;

Mürver çiçeği, Mercan köşk, Mayıs papatyası, Manolya, Mavi anemon çiçeği, Medine düğmesi, Melisa, Mandalina, Muz, Mango, Muşmula, Mürver çiçeği, Mercan köşk, Mayıs papatyası, Manolya, Mavi anemon çiçeği, Medine düğmesi, Melisa.

M Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

M harfi ile başlayan çok sayıda eşya türü vardır. Bu eşyaların çoğu günlük yaşamda insanların hayatlarını kolaylaştıran ve konforunu arttıran şeylerdir. M ile başlayan eşyalara örnek vermek gerekirse masa, masa örtüsü, matkap, mandal, merdiven, minder, mürekkep, mikser, mala, maytap, makas, makyaj takımı, makineler, maşa, mutfak robotu, maske, mangal, matara ve benzerleri gibi örnekleri daha da arttırabileceğimiz birçok eşya çeşidi vardır.

M Harfi ile Başlayan Şehirler, Ülkeler

Ülkemizde M harfi ile başlayan toplam altı il bulunmaktadır. Bu şehirlerin ikisi Ege bölgesinde, ikisi Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Diğer iki şehir ise Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. M harfiyle başlayan ülke isimlerini ve Türkiye illerini inceleyelim.

Manisa, Muğla, Malatya, Mardin, Muş, Mersin ülkemizde bulunan m harfi ile başlayan şehirlerdir.

Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Mozambik, Malavi, Madagaskar, Moritanya, Maldivler, Myanmar, Malezya, Moğolistan, Meksika ise m ile başlayan ülke isimleridir. M ile başlayan popüler şehirler ise şöyledir: Madrid, Milano, Marsilya, Makkocik, Manchester, Magdeburg.

M Harfi ile Başlayan Güzel Kelimeler

Bazı sözcükler anlamları ve söyleniş şekilleri, yerleri nedeniyle kulağa daha hoş gelirler. Güzel, başarılı bir durumu ya da olayı tarif etmek için kullanılan kelimelerin yansıttığı hisler ve duygular da mutluluk vericidir. M harfi ile başlayan güzel kelimelere örnek olarak şunları verebiliriz:

Maharetli, maceracı, malubiyet, mantıklı, marifetli, memnun, modern, medeni, mutlu, meraklı, mizahi, meşhur.

M harfi ile başlayan güzel ve anlamlı sözler de şu şekilde:

Mutlu olmak bir seçenektir, sonuç değil.

Misafir kısmetiyle gelir.

Meyve veren ağaç taşlanır.

Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır.

Martta yağmasın, nisanda dinmesin.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Eş Anlamlıları

Dilimizin zengin kelime haznesi bir durumu ya da olayı birden farklı kelime ile de anlatabilmek için oldukça fazla seçeneğe sahiptir. Eş anlamlı kelimeler, bir kelimenin yerine konulduğunda anlamda herhangi bir bozulmaya neden olmayan kelimelere denir. Alfabemizde bulunan M harfi ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları;

Misal: örnek

Mısra: dize

Mevlâ: Tanrı

Metot: yöntem

Meşhur: ünlü

Mera: otlak

Mektep: okul

Mecnun: deli, çılgın

Mana: anlam

Mahzun: üzgün

Mağlup: yenik

Mecal: güç, derman, takat

Mutluluk: saadet

Müddet: süre

Mabet: tapınak

Macera: serüven

Maharet: beceriklilik, ustalık

Maceraperest: serüvenci

Madde: cisim, unsur

Mağlubiyet: yenilgi

Mahal: yer, yöre