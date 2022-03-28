M İle Başlayan Şehir: Türkiye’de M Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve İl İsimleri

Genellikle çocuklarda kelime hafızasını güçlendirmek için tercih edilen kelime oyunları aynı zamanda genel kültür edinilmesinde de etkilidir. İster arkadaş ortamlarınızda isterseniz de çocuklarınızla beraber oynayabileceğiniz kelime oyunlarında işinize yarayacak olan m harfi ile başlayan şehirleri sizler için bir araya topladık.

Türkiye'de M Harfi ile Başlayan Şehirler

Türkiye'de var olan 81 il yakın markaja alındığında m harfi ile başlayan şehirler sadece 6 adet olarak karşınıza çıkacaktır. Bulundukları bölgelere göre listelediğimiz m harfi ile başlayan şehirler şunlardır:

Manisa: Ege Bölgesi'nde yer alan şehirlerimizdendir. İzmir, Denizli, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Aydın illeri ile komşudur.

Ege Bölgesi'nde yer alan şehirlerimizdendir. İzmir, Denizli, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Aydın illeri ile komşudur. Malatya: Doğu Anadolu Bölgesi'nin kayısı ile ünlenmiş şehridir. Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Erzincan ve Sivas illerimizle komşudur.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kayısı ile ünlenmiş şehridir. Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Erzincan ve Sivas illerimizle komşudur. Mardin: 2012 yılında büyükşehir olarak ilan edilen Mardin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak ile komşu olan Mardin aynı zamanda Suriye ile aramızdaki sınırı oluşturur.

2012 yılında büyükşehir olarak ilan edilen Mardin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak ile komşu olan Mardin aynı zamanda Suriye ile aramızdaki sınırı oluşturur. Mersin: Nüfusu kalabalık illerden biri olan Mersin Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. Liman kenti olarak karşımıza çıkan Mersin Adana, Niğde, Karaman ve Antalya ile sınır komşusudur.

Nüfusu kalabalık illerden biri olan Mersin Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. Liman kenti olarak karşımıza çıkan Mersin Adana, Niğde, Karaman ve Antalya ile sınır komşusudur. Muğla: Türkiye'nin yaz turizmine can veren ve birbirinden popüler tatil bölgeleri bulunan Muğla Ege ve Akdeniz Bölgesi arasında konumlanır. Yaz aylarında doluluk oranına ulaşan il ve ilçeleri ile Türkiye'nin en kalabalık 4. şehri olarak karşınıza çıkacaktır.

Türkiye'nin yaz turizmine can veren ve birbirinden popüler tatil bölgeleri bulunan Muğla Ege ve Akdeniz Bölgesi arasında konumlanır. Yaz aylarında doluluk oranına ulaşan il ve ilçeleri ile Türkiye'nin en kalabalık 4. şehri olarak karşınıza çıkacaktır. Muş: Doğu Anadolu Bölgesi'nde konumlanan Muş şehrimiz Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır ve Batman ile komşudur.

M ile Başlayan Ülkeler

Ülkemizde yer alan m ile şehir listemiz oldukça kısa olduğu için dünyadaki popüler şehirleri de bu içeriğimize ekledik. Farklı kıtalarda yer alan bu ülkelerin sayısı oldukça fazla ancak biz bir kısmına yer verdik. Oldukça popüler ve direkt akla gelebilen m ile başlayan ülkeler şunlardır: