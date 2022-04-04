M İle Başlayan Ülkeler: M Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

M ile başlayan ülkeler, arama motorlarında aratılır ve merak edilirler. Çünkü bu ülkeler küçük ülkelerden oluştukları için sıklıkla bilinmezler. M harfiyle başlayan ülkelerin neler olduğunu merak ediyorsanız yazımızın devamını mutlaka okumalısınız.

M İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Günümüzde var olan ve m harfi ile başlayan on dokuz tane ülke bulunmaktadır. M harfiyle başlayan ülkelere ve haklarında kısa açıklamalara sizler için yer verdik. Aşağıdaki listemizden bu ülkeleri rahatlıkla inceleyebilirsiniz.

· Macaristan

Başkenti Budapeşte olan Macaristan, çevresinde deniz bulunmayan ülkelerden biridir. Avusturya, Slovenya, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere komşudur.

· Makedonya

Balkanlar'da yer alan Makedonya'nın başkenti Üsküp'tür. Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk gibi ülkelere komşudur.

· Malavi

Resmi adıyla Malavi Cumhuriyeti olan bu ülke, denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Malavi'nin başkenti ise Lilongwe'dir.

· Madagaskar

Afrika kıtasında yer alan Madagaskar, Hint Okyanusuna oldukça yakındır. Dünyanın dördüncü büyük adası olduğu söylenen Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'dur.

· Maldivler

Balayı tatillerinin vazgeçilmez lokasyonu olan Maldivler, Maldiv Cumhuriyeti olarak da tanınır. Yaklaşık bin iki yüz adası olan Maldivlerin başkenti Male'dir.

· Malezya

Federal bir devlet olan Malezya, 878 adadan oluşur. Başkenti ise Kuala Lumpur'dur. Ancak siyasi sistemde başkent olarak Putrajaya'dır.

· Mali

Başkenti Bamako olan Mali, Afrika'nın en büyük yedinci ülkesidir. Denize kıyısı olmayan ülkelerden olan Mali, Cezayir, Fildişi, Gine gibi ülkelere komşudur.

· Malta

Bir ada ülkesi olan Malta, özellikle İngiliz emeklilerin en sevdiği tatil beldelerindendir. Ucuz bir ülke olmasıyla bilinen Malta, İngilizce öğrenmek isteyen Türk öğrencilerin de sıklıkla tercih ettiği bir ülkedir. Malta'nın başkenti ise Valetta'dır.

· Marshall Adaları

Başkenti Majuro olan Marshall Adaları, adından da anlaşılacağı üzere 1152 adet adacıklardan oluşan bir ada ülkesidir.

· Mauritius

Port Luis başkentli Mauritius, yine bir ada ülkesidir. Muhteşem doğasıyla dikkat çeken bu ülke, turistlerin ilgisini güzel görüntüsü, güzel havası ve deniziyle kazanmıştır.

· Meksika

Amerika kıtasında yer alan Meksika, kültürü oldukça zengin bir ülkedir. ABD, Belize gibi ülkelerle komşu olan Meksika'nın başkenti, Mexico City'dir.

· Mısır

Mısır Arap Cumhuriyeti olarak tanınan Mısır'ın başkenti Kahire'dir. Halkı ise müslüman Araplardan oluşmaktadır.

· Mikronezya

Resmi adı Mikronezya Federal Devletleri olan bu ülke, 607 adadan oluşmaktadır. Başkenti ise Palikir'dir.

· Moğolistan

En eski ülkelerden biri olan Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'dur. Denize kıyısı olmayan bir ülke olan Moğolistan, Çin, Kazakistan gibi ülkelerle komşudur.

· Moldova

Avrupa kıtasında yer alan Moldova, Ukrayna ve Romanya arasında kalmaktadır. 1991 yılında bağımsızlığını eline alan Moldova'nın başkenti ise Kişinev'dir.

· Monako

Bir şehir devleti olan Monako, başkenti yine kendi adını taşıyan bir ülkedir. Monako, 1927 yılında kurulmuştur.

· Moritanya

Başkenti Nuakşot olan Moritanya, Afrika kıtasında yer alır. İslam cumhuriyetlerinden biri olması sebebiyle bu ülkede Arapça dili konuşulmaktadır.

· Mozambik

Doğu tarafının komple Hint okyanusundan oluştuğu Mozambik Cumhuriyeti'nin başkenti Maputo'dur. Mozambik, Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alır.

· Myanmar

Burma, Birmanya gibi isimlere de sahip olan Myanmar, Güneydoğu Asya'da yer alır. Resmi adı Myanmar Birliği Cumhuriyeti olan bu ülke, Çin, Hindistan, Tayland gibi ülkelerle komşu konumundadır.