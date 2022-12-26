M İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler Listesi

M ile biten kelimeler nelerdir hakkında yapılan araştırmaların pek çok sebebi olabilmektedir. Bunlardan bazıları; ebeveynlerin yeni doğan evlatlarına isim bulmak istemesi, kişilerin evcil hayvanına isim araması, m harfi ile başlayan veya biten kelimelerin beğenilmesi gibi... Ayrıca m ile biten 5 harfli kelimeler de bu araştırmaların konusu olabilmektedir. Dilerseniz m harfi ile biten kelimeler hakkında tüm detayları birlikte inceleyelim...
Türkçe dili içerisinde çok sayıda kelime mevcuttur. Bu nedenle insanlar ellerinden geldiğince fazla sayıda kelime öğrenerek, bu kelimeleri kullanmak istemektedir. Alfabemiz içerisindeki tüm harfler ile başlayan ve biten pek çok kelimenin var olması gibi, m harfi ile de çok sayıda kelime mevcuttur. İşte m harfi ile biten kelimeler;
Tanıtım
Rıhtım
Ressam
Takvim
Salkım
Turizm
Kostüm
Cam
Ulaşım
Kapsam
Balgam
Kayyum
Boylam
Alem
Akşam
Bayram
Ahkam
Sayısız kelimeler arasında her harf ile başlayan ve biten kelimeler vardır. Bu kelimelerin hangi harf ile başladığı ya da hangi harf ile bittiği konusu çeşitli sebeplerden ötürü belirli kişiler için oldukça önemlidir. Ayrıca bu özellikteki kelimelerin toplam harf sayısı da anlamı yahut hangi harf ile başladığı ve bittiği kadar önem taşımaktadır. İşte Türkçe dili içerisinde var olan 3,4,5 ve 6 harfi, sonu M harfi ile biten kelimelerin kısa bir listesi;
3 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler
Cam
Çim
Cem
Bom
Dam
Kum
Tim
Çam
Tam
Kim
Nam
4 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler
Adem
Acem
Adım
Akım
Asım
Alim
İdam
Film
Gram
Form
Akım
Ekim
Eğim
Ilım
5 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler
Alarm
Ahkam
Albüm
Astım
Anlam
Badem
Bohem
Bölüm
Büküm
Cisim
Bitim
Bilim
6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler
Anonim
Açılım
Amblem
Bayram
Balgam
Bodrum
Budizm
Deprem
Çevrim
Çarpım
Cüzzam
Dirhem