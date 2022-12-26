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Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:59 Son Güncelleme: 26.12.2022 09:59

M İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler Listesi

M ile biten kelimeler nelerdir konusu hakkında yapılan araştırmaların, genellikle öğrenciler tarafından yapıldığı biliniyor. Bu sebeple de m ile biten kelimeler ile alakalı olarak çeşitli platformlarda birbirinden farklı bilgiler bulunuyor. Alfabemiz içerisinde 16. sırada olan m harfi ile pek çok kelime ve özel isim de var. Bunlara bağlı olarak sonu m ile biten kelimeler de merak ediliyor...

M İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler Listesi

M ile biten kelimeler nelerdir hakkında yapılan araştırmaların pek çok sebebi olabilmektedir. Bunlardan bazıları; ebeveynlerin yeni doğan evlatlarına isim bulmak istemesi, kişilerin evcil hayvanına isim araması, m harfi ile başlayan veya biten kelimelerin beğenilmesi gibi... Ayrıca m ile biten 5 harfli kelimeler de bu araştırmaların konusu olabilmektedir. Dilerseniz m harfi ile biten kelimeler hakkında tüm detayları birlikte inceleyelim...

M İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Türkçe dili içerisinde çok sayıda kelime mevcuttur. Bu nedenle insanlar ellerinden geldiğince fazla sayıda kelime öğrenerek, bu kelimeleri kullanmak istemektedir. Alfabemiz içerisindeki tüm harfler ile başlayan ve biten pek çok kelimenin var olması gibi, m harfi ile de çok sayıda kelime mevcuttur. İşte m harfi ile biten kelimeler;

  • Tanıtım

  • Rıhtım

  • Ressam

  • Takvim

  • Salkım

  • Turizm

  • Kostüm

  • Cam

  • Ulaşım

  • Kapsam

  • Balgam

  • Kayyum

  • Boylam

  • Alem

  • Akşam

  • Bayram

  • Ahkam

Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler Listesi

Sayısız kelimeler arasında her harf ile başlayan ve biten kelimeler vardır. Bu kelimelerin hangi harf ile başladığı ya da hangi harf ile bittiği konusu çeşitli sebeplerden ötürü belirli kişiler için oldukça önemlidir. Ayrıca bu özellikteki kelimelerin toplam harf sayısı da anlamı yahut hangi harf ile başladığı ve bittiği kadar önem taşımaktadır. İşte Türkçe dili içerisinde var olan 3,4,5 ve 6 harfi, sonu M harfi ile biten kelimelerin kısa bir listesi;

3 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler

  • Cam

  • Çim

  • Cem

  • Bom

  • Dam

  • Kum

  • Tim

  • Çam

  • Tam

  • Kim

  • Nam

4 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler

  • Adem

  • Acem

  • Adım

  • Akım

  • Asım

  • Alim

  • İdam

  • Film

  • Gram

  • Form

  • Akım

  • Ekim

  • Eğim

  • Ilım

5 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler

  • Alarm

  • Ahkam

  • Albüm

  • Astım

  • Anlam

  • Badem

  • Bohem

  • Bölüm

  • Büküm

  • Cisim

  • Bitim

  • Bilim

6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler

  • Anonim

  • Açılım

  • Amblem

  • Bayram

  • Balgam

  • Bodrum

  • Budizm

  • Deprem

  • Çevrim

  • Çarpım

  • Cüzzam

  • Dirhem

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M İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler Listesi
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