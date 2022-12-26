M İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler Listesi

M ile biten kelimeler nelerdir hakkında yapılan araştırmaların pek çok sebebi olabilmektedir. Bunlardan bazıları; ebeveynlerin yeni doğan evlatlarına isim bulmak istemesi, kişilerin evcil hayvanına isim araması, m harfi ile başlayan veya biten kelimelerin beğenilmesi gibi... Ayrıca m ile biten 5 harfli kelimeler de bu araştırmaların konusu olabilmektedir. Dilerseniz m harfi ile biten kelimeler hakkında tüm detayları birlikte inceleyelim...

M İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Türkçe dili içerisinde çok sayıda kelime mevcuttur. Bu nedenle insanlar ellerinden geldiğince fazla sayıda kelime öğrenerek, bu kelimeleri kullanmak istemektedir. Alfabemiz içerisindeki tüm harfler ile başlayan ve biten pek çok kelimenin var olması gibi, m harfi ile de çok sayıda kelime mevcuttur. İşte m harfi ile biten kelimeler;

Tanıtım

Rıhtım

Ressam

Takvim

Salkım

Turizm

Kostüm

Cam

Ulaşım

Kapsam

Balgam

Kayyum

Boylam

Alem

Akşam

Bayram

Ahkam

Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler Listesi

Sayısız kelimeler arasında her harf ile başlayan ve biten kelimeler vardır. Bu kelimelerin hangi harf ile başladığı ya da hangi harf ile bittiği konusu çeşitli sebeplerden ötürü belirli kişiler için oldukça önemlidir. Ayrıca bu özellikteki kelimelerin toplam harf sayısı da anlamı yahut hangi harf ile başladığı ve bittiği kadar önem taşımaktadır. İşte Türkçe dili içerisinde var olan 3,4,5 ve 6 harfi, sonu M harfi ile biten kelimelerin kısa bir listesi;

3 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler

Cam

Çim

Cem

Bom

Dam

Kum

Tim

Çam

Tam

Kim

Nam

4 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler

Adem

Acem

Adım

Akım

Asım

Alim

İdam

Film

Gram

Form

Akım

Ekim

Eğim

Ilım

5 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler

Alarm

Ahkam

Albüm

Astım

Anlam

Badem

Bohem

Bölüm

Büküm

Cisim

Bitim

Bilim

6 Harfli Sonu M İle Biten Kelimeler