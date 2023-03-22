Maalesef Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Malesef Mi?

Maalesef nasıl yazılır sorusunu araştıran kişilerden misiniz ? Eğer öyleyse içeriğimizi okumanızı öneririz. Çünkü sıklıkla karıştırıldığı için TDK açıklaması ile doğru yazılışı maalesef mi sorusuna açıklık getireceğiz. Aslında bu kelimenin kökeninin Arapça olması da yazımı konusunda bizi şüpheye düşürebilmektedir. Bu şüpheleri kaldırmak için haberimizin devamında maalesef nasıl yazılır konusunun detaylarına değindik. Eğer öğrenmek istiyorsanız içeriğimizin kalan kısmına inebilirsiniz.

Malesef Nasıl Yazılır?

Maalesef kelimesi Arapça maˁa'l-asaf "esef ile" sözcüğünden alıntıdır ve TDK'ye göre anlamı şu şekildedir:

- Üzülerek söylüyorum ki

- Ne yazık ki

- Maatteessüf

Kelimenin doğru yazılışı ise "maalesef" şekildedir.

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Malesef Mi?

Dilimizde bazı kelimeler vardır ki ağızdan çıktığı zaman ki formu ile kağıda döküldüğü zaman ki formu farklıdır. Maalesef kelimesi de bunlardan birisidir. Çoğu zaman konuşurken bu kelime kullanıldığı zaman karşı taraf kelimeye bir harf ekleyip yada kelimeden bir harf çıkarıp o şekilde duyup anlayabilir. Ama malesef kelimesi yazıya döküldüğü zaman ki formu önemlidir. Çünkü dilekçe gibi, önemli yerlere ulaşabilecek yazılar yazabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kelimelerin doğru kullanımı önem arz etmektedir. TDK'ye göre ise bu kelimenin doğru yazılışı ve kullanımı "maalesef" şekildedir.

Maalesef Kelimesinin Doğru Kullanımı

Doğru kullanımı: Maalesef

Yanlış kullanımı: Malesef, mağlesef, mâlesef

Maalesef Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler

- Bir insanın hayatında beş trajedi vardır. Maalesef, bu trajedilerin hangileri olduğunu bilmiyorum.

- Bütün bu duyduğun şeyler maalesef ki doğru olup benim hiçbir alakam yoktur.

- Ağrı Dağının doğal manzarasını görmeye can atıyordum fakat maalesef manzara tamamen bulutların arkasına saklanmıştı.

- Beğendiğin şeyleri alabilmek için maalesef şu anda yanımda hiç param yok.

- Zahmet edip o kadar yolu bu saatte gelmişsiniz ama maalesef babam evde değil.

- Bugün beklediğimiz telefon geldi ve sonuç tam olarak beklediğimiz gibi değil. Yani maalesef bizim duyduğumuz bilgiler doğru çıktı.

- Beraber alışveriş için dışarı çıkacaktık ama maalesef bugün yağmur yağıyor.

- Maalesef okul ücretini ödemeyi göze alamadığım için üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım.

- Teslim tarihinin bugün olduğunu unuttuğum için maalesef, ev ödevimi yanıma almamışım.

- Sen ona bu sınav konusunda oldukça güveniyorsun ama maalesef ben, onun bu konuda başarılı olacağından emin değilim.

- Maalesef, sistemde görünen tüm raporlar eksisiyle ve artısıyla tamamen doğrudur.

- Teknolojinin bu kadar gelişmiş olmasının yanı sıra maalesef kurulan sistemler depremi birkaç gün önceden bile tahmin edemiyor.

- Haberlerde gördüğümüzün aksine maalesef araba kazasının sonucu o hem maddi hem manevi yönden bayağı kötü olmuş.

- Yaşadığımız trajik olay neticesinde verilen kayıp ve olan hasar maalesef tahmin ettiğimizin çok daha ötesinde.

- Bu akşamki gideceğimiz yere onun da geleceğini sanıyordum ama maalesef ailevi nedenlerden ötürü bu akşam bizimle olmayacakmış.