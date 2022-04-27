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Giriş Tarihi: 27.4.2022 15:07 Son Güncelleme: 27.4.2022 15:07

Maalesef Nasıl Yazılır? TDK Malesef Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Maalesef Nasıl Yazılır? TDK Malesef Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Maalesef nasıl yazılır? Bu soru; belki de Türk dili içerisinde yazımı yanlış bilinen kelimelerin başında gelmektedir. Maalesef - malesef kelimesi, sosyal yaşamda, vatandaşlar tarafından çoğu kez yanlış yazılmaktadır ve doğru yazılışı hala tam olarak bilinmemektedir. Türk dili içerisine, eskiden beri birçok farklı dilden kelime geçmiştir ve bu kelimeler artık dilimize eklenmiş ve dilimizin vazgeçilmez birer parçası olmuştur. Vatandaşlar da tüm bu eklenen kelimeleri günlük yaşamlarında, iş hayatlarında ve gerekli her alanda sıklıkla kullanmaktadırlar. Fakat kullanılan bu kelimelerin çoğu insanlar tarafından sıklıkla yanlış yazılmaktadır ve doğru yazılışları tam manada bilinmemektedir. Dilimiz kelimelerinin doğru yazılışları ve doğru seslenişleri tam doğruları ile bilinmez ise, Türk dilinin anlaşılırlığına ve özgünlüğüne zarar verilmiş olunacaktır. Bu sebep ile, dilimizde bulunan her kelimenin doğru yazılışlarına hakim olmak elzemdir. TDK’ya göre maalesef - malesef kelimesinin doğru yazılışı; ‘’maalesef’’ olarak ifade edilmiştir. Yine TDK’nın güncel yazım kılavuzunda maalesef kelime anlamı; ‘’Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf’’ olarak açıklanmıştır. Yazılışı da, konuşma dilindeki biçimine benzetilen kelimeler arasında yer alan maalesef kelimesinin doğru telaffuzunu ve yazılışını bilmek vatandaşlar için oldukça önemlidir. Peki, maalesef nasıl yazılır? TDK malesef ayrı mı yazılır, birleşik mi? Sizler için derledik, işte haberimiz...

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda bulunan bilgiye göre, doğru yazılışı ''maalesef'' olan kelimenin, yine Türk Dil Kurumu'nda bulunan anlamı ise; ''Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf'' olarak ifade edilmiştir. İçerisinde art arda iki sesli harf bulunan maalesef kelimesinin yazılışında yapılan en büyük yanlışlık, ''malesef'' yazım hatası olmaktadır. Kelime içerisinde art arda iki sesli harf (a) olmalıdır, fakat vatandaşlar tarafından bu kural tek sesli harf kullanılarak bozulmaktadır. Dilimize Arapça'dan girmiş olan maalesef kelimesi, diğer birçok kelime gibi yazılışı konusunda sıklıkla yanlışlık yapılan kelimelerden biridir. Maalesef doğru yazımı, insanlar arası iletişimde önemini korumaktadır.

Maalesef Nasıl Yazılır?

Dilimiz içerisinde bulunan birçok kelime yanlış yazılmakta olup bu kelimelerin de birçoğu farklı dillerden, Türk diline girmiş kelimelerdir. Bu durum, vatandaşlar arasında kafa karışıklığına, dilde telaffuz hatalarına ve yazım yanlışlarına sebebiyet vermektedir.

Maalesef kelimesinin doğru yazılışı, içerisinde art arda iki sesli harf (a) olacak şekilde, ''maalesef'' olmalıdır. Maalesef kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları cümle içerisindeki kullanımları şöyledir;

  • DOĞRU: İstediğin malzemeleri maalesef getiremedim.
  • YANLIŞ: Malesef artık onunla birlikte olamam.
  • DOĞRU: Geçen sene başladığım spor maalesef sona erdi.
  • YANLIŞ: Malesef bu sene tatile gidemeyeceğim.

Maalesef Nasıl Yazılır TDK?

Türkçe'yi özgün kılmayı ve diğer tüm dillerin etkisinde kalmaması için çabalamayı kendine misyon edinmiş olan TDK'ya göre maalesef kelimesinin doğru yazılışı; ''maalesef'' olarak ifade edilmiştir ve yine TDK'nın güncel yazım kılavuzundaki anlamına göre ''Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf'' şeklinde açıklanmıştır.

Dilimize Arapça'dan girmiş olan maalesef kelimesi art arda iki sesli harfi içinde barındırmak zorundadır ve aksi halindeki yazılışı yazım hatası sayılacaktır. Maalesef kelimesinin doğru ve yanlış yazımı ise şu şekildedir;

  • DOĞRU: Maalesef
  • YANLIŞ: Malesef

TDK Maalesef Yazılışı

Doğrusu ''maalesef'' olan kelime, TDK'nın resmi sitesindeki sözcük anlamları kısmına göre; '' Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf'' olarak ifade edilmiştir. TDK'ya göre maalesef kelimesi tek ''a'' ile değil, art arda iki sesli harf ile yazılmalıdır. Maalesef kelimesi zarftır.

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Maalesef Nasıl Yazılır? TDK Malesef Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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