Maarif Modeli Avrupa’ya açıldı
TÜRKİYE Yüzyılı Maarif Modeli, Avrupa Eğitim Bilgi Ağı (Eurydice) plaotfrmunda yayımlandı. Yaklaşık 40 ülkenin yer aldığı ağda yer alan model, uluslararası ğeitim çevrelerinin erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelişmeyi Türkiye'nin eğitim ivzyonunun uluslararası görünürlüğü açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Beceri, değer ve öğrenci merkezli öğrenmeyi esas alan model, Avrupa'daki eğitim uzmanları ve politika yapıclar tarafından da incelenebilecek