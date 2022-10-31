Maarif Teşkilatı Kanunu Nedir? Maarif Teşkilatı Kanunu Neden Çıkarıldı, Özellikleri, Amacı ve Sonuçları Neler, Hangi İlke ile İlgilidir?

Maarif Teşkilat Kanunu eğitim ile ilişkili bir kanundur. Maarif Teşkilat Kanunu özellikleri için ülkemizdeki eğitimin şekillenmesi ve yapıcı bir rol üstlenmesidir diyebiliriz. Maarif Teşkilat Kanunu amacı, eğitim sistemine yönelik düzenlemelere gidilmesidir. Amacı ve özelliği önemli olan ve günümüz eğitimi sunan bu kanunun sonuçları da araştırılması gereken bir konudur. Hangi ilke ile ilgili olduğunu bilmek de kanunu anlamamıza yönelik olacaktır. Maarif Teşkilat Kanunu ne zaman çıktı ve özellikle Maarif Teşkilat Kanunu sonuçları, bizlere bugünkü eğitim hakkında değerli bilgiler sunacaktır.

Maarif Teşkilatı Kanunu Nedir?

Maarif Teşkilatı Kanunu 3 Nisan 1926 yılında yürürlüğe giren eğitimin, bilginin ve bu yöndeki kültürün yeniden şekillenmesini ve düzenlenmesini içeren bir kanundur. Eğitim alanında yapılan bu değişiklik ile yabancı okullarda Türk öğretmenlerin ders vermesi zorunlu kılınmıştır. Türk öğretmenlerin yabancı okullarda vereceği dersler ise Türkçe, Coğrafya, Tarih ve Felsefe olarak belirlenmiştir. Eğitim sisteminin başlangıcı olan ilköğretim zorunlu olmuştur ve hatta ücretsiz olduğu da belirtilmiştir. Bazı dersler kaldırılmıştır. Kaldırılan derslerden bazıları hadis, tefsir, tefsir tarihi vb. şeklindedir. Aynı zamanda sınıf içinde de birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklik kadın ve erkek öğrencilerin aynı sınıfta ders işlemesine yönelik olmuştur.

Maarif Teşkilatı Kanunu Neden Çıkarıldı, Özellikleri, Amacı ve Sonuçları

Maarif Teşkilatı Kanununun çıkarılmasındaki en önemli gaye ve özelliği eğitim sisteminin Cumhuriyet çerçevesinde yeniden düzenlenmesidir. Aslında düzenlemeye gidilen kısımlar Maarif Teşkilatı Kanununun amacına da hizmet etmektedir. İlköğretimin zorunlu ve ücretsiz olması, kadın erkek fark etmeksizin herkesin eğitim almasına imkân sağlamıştır. Böylece halk içindeki herkes okuma yazmayı öğrenmiştir. Bu kanunun sonuçlarında Türk eğitim sisteminde köklü değişiklikler olmuştur. Kadın erkek aynı sınıfta ders görmeye başlamış, yabancı okullarda bazı dersleri Türk öğretmenler göstermeye başlamış, ilkokul ücretsiz ve zorunlu olmuş, hadis gibi dersler ise müfredattan kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklerle günümüz eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.

Maarif Teşkilatı Kanunu Hangi İlke ile İlgilidir?

Maarif Teşkilatı Kanunu karma eğitim ilkesiyle ilgilidir. Karma eğitim ilkesi kız ve erkek öğrencilerinin aynı sınıfta ders gördüğü bir sistemdir. Karma sistemdeki en büyük amaç cinsiyet ayrımı yapılmadan öğrencilere eğitim vermektir.