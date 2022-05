Maarif Vakfı o öğrencileri şampiyonluğa taşıdı

Dünyanın en geniş kapsamlı uluslararası bilim ve mühendislik fuarı olan The International Science and Engineering Fair'de (ISEF) Pak-Türk Maarif'ten iki kız öğrenci fizik alanında dünya birincisi oldu. Fuara her yıl 78 ülkeden yaklaşık bin 800 lise öğrencisi katılıyor.