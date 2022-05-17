Maarif Vakfı o öğrencileri şampiyonluğa taşıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 yıl önce kurulan, Türkiye'nin dünyadaki eğitim yüzü Maarif Vakfı çok önemli bir başarı elde etti. Erdoğan'ın ''Bizim dünyaya açılan kapımız olacak'' dediği Maarif Vakfı'ndan dünya birincileri çıktı.
Dünyanın en geniş kapsamlı uluslararası bilim ve mühendislik fuarı olan The International Science and Engineering Fair'de (ISEF) Pak-Türk Maarif'ten iki kız öğrenci fizik alanında dünya birincisi oldu. Fuara her yıl 78 ülkeden yaklaşık bin 800 lise öğrencisi katılıyor.
ÇEVRECİ DERİ ÜRETTİLER
Bu yıl Pakistan'dan toplam 6 öğrenci, uluslararası final aşaması için Amerika'nın Atlanta şehrinde finallere katılmak için yarıştı ve önce eyalet ardından Pakistan birinciliği elde ederek dünya finali için Amerika'ya gitti. Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları adına Karachi Gulsha-e Iqbal Kız Lisesinden 12'nci sınıf öğrencileri Talia Kulsoom ve Ume Kulsuum ''Vegan Leather Obtained from Cedrus Deodara'' projeleriyle finale kaldı ve Pakistan'ı temsil etme hakkı kazandı.
Öğrenciler kimya öğretmenleri Hira Beşir rehberliğinde Himalaya sediri olarak bilinen ağaç türünden doğaya zararı bulunmayan deri üretmeyi başardı.
BİN 500 DOLAR ÖDÜL VERİLDİ
ISEF Bilim Fuarı üç turdan oluşuyor. Karaçi'de düzenlenen bölgesel turun ardından Lahor'da ulusal tur gerçekleştirildi. Final turu ise ABD'nin Atlanta eyaletinde yapıldı. Pak-Türk Maarif öğrencileri katıldıkları yarışmada, önce Karaçi bölgesinde derece alarak finalist olarak Lahor' da yapılan ülke finallerine katıldı.
Ardından aldıkları ülke derecesi ile de Pakistan'ı temsil etmek için Atlanta'daki uluslararası finallere katılmaya hak kazandı. 13 Mayıs tarihinde düzenlenen ödül töreninde fizik alanında dünya birinciliğini elde ettiler. Şampiyon öğrencilere bin 500 dolar (23 bin 478 TL) ödül verildi.
Dünya ülkelerinin 1800'lerden beri oluşturduğu uluslararası eğitim liginde beş yılda ilk beşe girmeyi başaran Türkiye Maarif Vakfı Okulları başarıya doymuyor. 49 ülkede 427 eğitim kurumunda kendine özgü müfredatların uygulanacağı International Maarif Program ismiyle özgün bir akreditasyon sistemi geliştiren Türkiye Maarif Vakfı,öğrenci başarılarıyla da ülke ve dünya birincileri çıkarıyor.