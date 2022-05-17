Maarif Vakfı o öğrencileri şampiyonluğa taşıdı





Ardından aldıkları ülke derecesi ile de Pakistan'ı temsil etmek için Atlanta'daki uluslararası finallere katılmaya hak kazandı. 13 Mayıs tarihinde düzenlenen ödül töreninde fizik alanında dünya birinciliğini elde ettiler. Şampiyon öğrencilere bin 500 dolar (23 bin 478 TL) ödül verildi.

Dünya ülkelerinin 1800'lerden beri oluşturduğu uluslararası eğitim liginde beş yılda ilk beşe girmeyi başaran Türkiye Maarif Vakfı Okulları başarıya doymuyor. 49 ülkede 427 eğitim kurumunda kendine özgü müfredatların uygulanacağı International Maarif Program ismiyle özgün bir akreditasyon sistemi geliştiren Türkiye Maarif Vakfı,öğrenci başarılarıyla da ülke ve dünya birincileri çıkarıyor.